Estados Unidos designa a MS-13 y Pandilla 18 como terroristas extranjeras

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Estados Unidos designó a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a la Pandilla 18 como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones delictivas transnacionales, informó la embajada estadounidense en Honduras.

A través de un pronunciamiento oficial, la sede diplomática en Tegucigalpa señaló que estas estructuras criminales obtienen beneficios mediante el miedo, la violencia y la intimidación contra las comunidades.

“Los cárteles y las organizaciones delictivas transnacionales obtienen beneficios al infundir miedo en las comunidades a través de la extorsión, el soborno, la violencia y los asesinatos”, indicó la embajada.

El comunicado agrega que estas organizaciones utilizan dichas acciones para someter a la sociedad y ampliar su control criminal en distintos territorios.

La embajada estadounidense explicó que la designación del Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y otras estructuras permitirá al Gobierno de Estados Unidos contar con mayores herramientas para enfrentar estas redes delictivas.

“Al designar al Barrio 18, a Mara Salvatrucha y a otras organizaciones delictivas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, el Gobierno de EE. UU. cuenta con herramientas eficaces para respaldar a socios como Honduras”, detalló el mensaje.

Según la representación diplomática, estas acciones buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Además, señalaron que las estructuras criminales representan una amenaza para los ciudadanos, Estados Unidos y la estabilidad de la región centroamericana.

Las autoridades estadounidenses reiteraron su compromiso de continuar trabajando junto a Honduras en la lucha contra las pandillas, el narcotráfico y otros delitos vinculados al crimen organizado.