  1. Inicio
  2. · Honduras

Estados Unidos designa a MS-13 y Pandilla 18 como terroristas extranjeras

Estados Unidos designó a la MS-13 y la Pandilla 18 como organizaciones terroristas extranjeras para fortalecer el combate regional contra el crimen organizado.

Estados Unidos designa a MS-13 y Pandilla 18 como terroristas extranjeras

Infografía muestra la designación de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18 como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos.
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Estados Unidos designó a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a la Pandilla 18 como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones delictivas transnacionales, informó la embajada estadounidense en Honduras.

A través de un pronunciamiento oficial, la sede diplomática en Tegucigalpa señaló que estas estructuras criminales obtienen beneficios mediante el miedo, la violencia y la intimidación contra las comunidades.

“Los cárteles y las organizaciones delictivas transnacionales obtienen beneficios al infundir miedo en las comunidades a través de la extorsión, el soborno, la violencia y los asesinatos”, indicó la embajada.

El comunicado agrega que estas organizaciones utilizan dichas acciones para someter a la sociedad y ampliar su control criminal en distintos territorios.

La embajada estadounidense explicó que la designación del Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y otras estructuras permitirá al Gobierno de Estados Unidos contar con mayores herramientas para enfrentar estas redes delictivas.

“Al designar al Barrio 18, a Mara Salvatrucha y a otras organizaciones delictivas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, el Gobierno de EE. UU. cuenta con herramientas eficaces para respaldar a socios como Honduras”, detalló el mensaje.

Según la representación diplomática, estas acciones buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Además, señalaron que las estructuras criminales representan una amenaza para los ciudadanos, Estados Unidos y la estabilidad de la región centroamericana.

Las autoridades estadounidenses reiteraron su compromiso de continuar trabajando junto a Honduras en la lucha contra las pandillas, el narcotráfico y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias