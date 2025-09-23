EEUU designa a la pandilla Barrio 18 como terrorista

Washington, Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos designó este martes a la banda criminal transnacional Barrio 18 como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

"Hoy, el Departamento de Estado designa a Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Rubio insistió en que Barrio 18, rival acérrimo de la Mara Salvatrucha (MS13), "es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras".

"La medida tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más el compromiso inquebrantable de la Administración Trump con el desmantelamiento de los carteles y las pandillas, y con la garantía de la seguridad del pueblo estadounidense", advirtió en el comunicado.

El jefe de la diplomacia de EE.UU. advirtió de que su país seguirá trabajando por mantener las calles libres de drogas ilícitas e interrumpir "las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de las pandillas y los cárteles".

Barrio 18, también conocido como Pandilla 18, Calle 18, Mara 18 o 'la 18' a secas, es una organización criminal transnacional que surgió en las calles de Los Ángeles y luego se expandió a otras zonas, con fuerte presencia en El Salvador y Centroámerica, donde se transformó en una de las bandas pandillas más sangrientas y peligrosas de las Américas.