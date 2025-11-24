Estado de excepción y ataques marcan las elecciones en Honduras

Tegucigalpa.

El clima electoral en Honduras para las elecciones del próximo domingo ha sido de incertidumbre. Reportes de atentados, amenazas e intimidación contra candidatos y activistas, incluyendo homicidios políticos en meses recientes, acentúan la preocupación por la seguridad e integridad de los comicios, una violencia que ha golpeado incluso a los niños. Arnol Caled, de cinco años, murió a mediados de este mes de un disparo en la cabeza cuando regresaba con su madre, su abuela y otros familiares de una concentración del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), en la aldea La Cuesta, departamento de Santa Bárbara (oeste). Una niña de catorce años resultó herida.

La madre de Arnol Caled, Rosita Díaz, se quebró en llanto al recordar a su hijo, quien decía que "quería ser policía" y que cuando fuera grande le construiría una casa a su madre y otra a su abuela, Ramona Hernández. El pequeño murió en brazos de su abuela, en el interior de un vehículo de trabajo de doble cabina.

Murió en brazos de su abuela

El vehículo, al parecer propiedad de una diputada, trasladaba a un nutrido grupo de la familia del niño, incluida su madre, que iba detrás, y otros vecinos que regresaban de noche a su comunidad, el caserío de Río Helado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según el relato de la madre a EFE, se escucharon como cinco disparos, sin saber de dónde procedían.

Díaz, ama de casa y recolectora de café, mostró en su humilde casa de adobe, donde vive con su esposo y sus otros cuatro hijos de 20, 18, 15 y 11 años, un carro de juguete que hace dos semanas le compró al menor en el municipio de Santa Bárbara y unas botas de hule para ir a La Cuesta, donde falleció.

A pocos metros de la casa, junto a un árbol, están los restos de la primera bicicleta y un caballito amarillo del menor, quien hace dos semanas había sido matriculado para ir en 2026 a su primer año de educación preparatoria. Pero el temor en Honduras durante los comicios no se limita a esa violencia puntual, sino que existe además la incertidumbre de la ampliación de un estado de excepción parcial, que rige desde diciembre de 2022 en 226 de los 298 municipios, y que fue extendido el pasado día 12 por 45 días más. "Honduras se acerca a unas elecciones generales ensartada en un sombrero que ningún país que aspire a llamarse democrático debería tolerar: un proceso electoral bajo estado de excepción", afirmó en redes sociales la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos. Esa prolongada disposición se volvió "norma, rutina, anestesia legal", advirtió.

Temor