El llamado del cardenal Rodríguez previo a elecciones en Honduras

Tegucigalpa.

El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, exhortó este domingo a que el periodo de silencio electoral, que comenzará el próximo martes, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre, sea “un tiempo de acercarse a Dios” y no un vacío lleno de “malos sentimientos”. "Falta una semana para las elecciones. Este camino no puede ser el camino simplemente de búsqueda del poder y manifestar el poder a aquellos que piensan que lo tienen. Ese poder no vale nada delante de Dios”, subrayó Rodríguez en una homilía celebrada en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa.

Rodríguez pidió a todos los candidatos a cargos de elección popular que utilicen el silencio electoral para "orar y decidir lo que sea mejor para Honduras y para Cristo". "Vamos a comenzar un periodo que, en la ley electoral, se llama de silencio electoral. Qué bello que ese silencio no esté vacío. Qué bello que cada uno de los candidatos a cualquier cargo de elección popular, también en ese tiempo de silencio, haga oración", señaló el religioso. Además, instó a que la pausa no se convierta en "un tiempo lleno de malos sentimientos" sino en una oportunidad para decidir "quién o quiénes pueden ser lo mejor para Honduras" delante de Dios y de la propia conciencia. "No nos dejemos esclavizar por reyezuelos, si nos dominan y no los dejan vivir plenamente no son reyes, son esclavizadoras, esas promesas falsas con frecuencia dejan sentimientos de vacío y de gran frustración y sin sentido de la vida", enfatizó el cardenal hondureño.

Silencio electoral