María Corina Machado insta a los hondureños a no abandonar las urnas

La líder política venezolana envió un mensaje al pueblo hondureño invitando a la ciudadanía a mantenerse alerta en las elecciones del 30 de noviembre y a asegurar que cada voto sea contado

María Corina Machado invitó al pueblo hondureño a mantenerse vigilante durante el proceso electoral.

 Fotografía: Captura de video
San Pedro Sula, Honduras.

La Premio Nobel de la Paz y líder política venezolana, María Corina Machado, envió un mensaje al pueblo hondureño a través de un video en el que invita a la ciudadanía a fortalecer la democracia ejerciendo el voto en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Machado señaló que "la democracia se fortalece cuando cada persona ejerce su derecho al voto y asegura que este sea respetado".

El llamado del cardenal Rodríguez previo a elecciones en Honduras

Además, instó al pueblo hondureño a mantenerse vigilante durante este proceso electoral y pidió que no se abandone las urnas "hasta que cada voto sea contado".

"Es vital que los hondureños hagan sentir su voz hasta el último momento y defiendan la integridad de su voto. La historia de cada país se construye con la participación de su gente", añadió.

Expresó que el mensaje es enviado con enorme afecto y admiración hacia el pueblo hondureño en estos días tan importantes.

El pronunciamiento de Machado aumenta la atención internacional sobre el proceso electoral hondureño y subraya la relevancia de garantizar claridad en el conteo de votos.

Presidenciables cierran sus campañas y este es el panorama electoral

La también activista de derechos humanos recalcó que la participación y supervisión de la sociedad civil son esenciales para asegurar comicios transparentes y verdaderamente democráticos.

Su declaración llega en un momento de gran expectativa política, en el que distintos sectores instan a la ciudadanía a involucrarse y a velar porque los resultados reflejen de manera fiel la decisión del electorado.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Últimas Noticias