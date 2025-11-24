María Corina Machado insta a los hondureños a no abandonar las urnas

San Pedro Sula, Honduras.

La Premio Nobel de la Paz y líder política venezolana, María Corina Machado, envió un mensaje al pueblo hondureño a través de un video en el que invita a la ciudadanía a fortalecer la democracia ejerciendo el voto en las elecciones generales del 30 de noviembre. Machado señaló que "la democracia se fortalece cuando cada persona ejerce su derecho al voto y asegura que este sea respetado".

Además, instó al pueblo hondureño a mantenerse vigilante durante este proceso electoral y pidió que no se abandone las urnas "hasta que cada voto sea contado". "Es vital que los hondureños hagan sentir su voz hasta el último momento y defiendan la integridad de su voto. La historia de cada país se construye con la participación de su gente", añadió. Expresó que el mensaje es enviado con enorme afecto y admiración hacia el pueblo hondureño en estos días tan importantes. El pronunciamiento de Machado aumenta la atención internacional sobre el proceso electoral hondureño y subraya la relevancia de garantizar claridad en el conteo de votos.