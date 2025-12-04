Contreras: "Siguen cuatro años de trabajo arduo en la ciudad"

San Pedro Sula, Honduras

El alcalde Roberto Contreras recorrió los proyectos de infraestructura en San Pedro Sula y que están en ejecución, como parte de la inversión de L 5,000 millones realizado en los últimos cuatro años.

El alcalde explicó que son proyectos importantes a los que se dará seguimiento hasta culminarse, pues están licitados, adjudicados y en ejecución.

Como parte del recorrido supervisó la pavimentación de la trocha oeste del segundo anillo desde la 4 hasta la 33 calle y la trocha oeste de acceso a la aldea El Carmen.

Explicó que la obra en el Segundo Anillo avanza en un 55 por ciento, con trabajos de demolición de la capa de concreto asfáltico existente y preparación del terreno.

Y en el caso del proyecto en la aldea El Carmen, se realiza la preparación del terreno para continuar con las labores de fundición.

Contreras manifestó que el trabajo en San Pedro Sula continúa con más disciplina y dedicación en estos próximos cuatro años.