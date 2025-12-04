Contreras: "Siguen cuatro años de trabajo arduo en la ciudad"

El alcalde Roberto Contreras recorrió los proyectos de infraestructura en San Pedro Sula y que están en ejecución, como parte de la inversión de L 5,000 millones realizado en los últimos cuatro años.
El alcalde explicó que son proyectos importantes a los que se dará seguimiento hasta culminarse, pues están licitados, adjudicados y en ejecución.
Como parte del recorrido supervisó la pavimentación de la trocha oeste del segundo anillo desde la 4 hasta la 33 calle y la trocha oeste de acceso a la aldea El Carmen.
Explicó que la obra en el Segundo Anillo avanza en un 55 por ciento, con trabajos de demolición de la capa de concreto asfáltico existente y preparación del terreno.
Y en el caso del proyecto en la aldea El Carmen, se realiza la preparación del terreno para continuar con las labores de fundición.
Contreras manifestó que el trabajo en San Pedro Sula continúa con más disciplina y dedicación en estos próximos cuatro años.
“Estamos contentos de ver que las obras no se detienen y que todas se están construyendo con fondos propios, sin sacar préstamos a la banca”.
Detalló que siguen 4 años de trabajo y en Los Cármenes van bien avanzados con la tercera trocha de un proyecto que se necesitaba mucho en el sector.
Informó que más adelante tienen previsto construir el cuarto carril del bulevar para descongestionar más el sector. “Así avanza San Pedro Sula:concreto hidráulico, 20 centímetros, que durará mucho tiempo”.
Trocha oeste segundo anillo
En el caso de la pavimentación con concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor en un área de 30,699.65 metros cuadrados, lo cual garantiza una superficie vial de alta durabilidad.
Como parte de la mejora integral del corredor vial, el proyecto también incluye señalización horizontal y vertical, con líneas continuas y discontinuas, pasos peatonales tipo cebra, vialetas y señales restrictivas de Alto y paso peatonal.
Además, la construcción de 5,038.05 metros lineales de bordillos pintados, elementos esenciales para la correcta delimitación de los carriles, áreas peatonales y zonas de estacionamiento.
Asimismo, comprende aceras para mejorar las condiciones de movilidad peatonal, garantizando espacios seguros y accesibles. Adicionalmente, el proyecto incluye instalación de tuberías PVC, con sus respectivos accesorios y pruebas hidrostáticas para el mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario.
Trocha oeste aldea El Carmen
Mientras que la trocha oeste de la aldea El Carmen, comprende la pavimentación de 13,881.44 metros cuadrados con concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, señalización vial completa, incluyendo líneas continuas y discontinuas, pasos peatonales tipo cebra, línea de alto, vialetas, flechas direccionales y señales restrictivas como Alto y paso peatonal.
Asimismo, la construcción de 507.95 metros lineales de bordillos pintados, delimitando la vía y brindando mayor orden al tránsito vehicular y peatonal. Instalación de 169 metros cuadrados de acera de concreto con espesor de 10 centímetros, construcción de muros de contención para protección y estabilidad del terreno, con una altura de 1.50 metros y una longitud de 40 metros lineales.