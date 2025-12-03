Sampedranos no sufrirán por aumento en tasas municipales en el 2026

San Pedro Sula, Honduras

La Corporación Municipal de San Pedro Sula se alista para aprobar el presupuesto municipal del próximo año y el Plan de Arbitrios Municipal 2026. Los corporativos aún no reciben los borradores de los documentos que de acuerdo a Ley deben ser aprobados antes del 31 de diciembre, porque de lo contrario tendrán que quedar trabajando con los del año anterior. A la Corporación Municipal le corresponde aprobar el presupuesto anual, así como sus modificaciones. Efectuar el desglose de las partidas globales y aprobar previamente los gastos que se efectúen con cargo a las mismas, también aprobar anualmente el Plan de Arbitrios, de conformidad con la Ley. El Plan de Arbitrios es una Ley local de obligatorio cumplimiento por todos los vecinos o transeúntes del Municipio, donde anualmente se establecen las tasas, gravámenes, las normas y procedimientos relativos al sistema tributario de cada Municipalidad. El exalcalde Héctor Guillen explica que es importante saber que la Corporación Municipal aprueba las tasas municipales, que son los tributos que se generan por la prestación efectiva de un servicio público o administrativo por parte de la municipalidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Compete a las municipalidades la creación de tasas por servicios y Derechos Municipales, así como, los montos por contribución por mejoras”, dijo. Aclaró que las municipalidades no están facultadas para crear, modificar, condonar o prorrogar impuestos municipales. Dicha atribución es competencia del Congreso Nacional de Honduras, solo Compete a las Municipalidades crear las tasas por servicio y los montos por contribución por mejoras.

No hay aumentos

Partiendo de ello, el alcalde Roberto Contreras, dijo a LA PRENSA, que se está haciendo el análisis del borrador del Plan de Arbitrios y se dictamina en función del Plan Operativo Anual, POA, porque de ahí se desprende todo. “El Plan de arbitrios no contempla aumentos ni creación de nuevas tasas. Lo que sí se comenzará a aplicar son los costos establecidos de los servicios de salud, son relativos, pero, se necesita volver sobre todo el quirófano autosostenible”, recordó. En estas primeras semanas de diciembre se procederá a la aprobación del presupuesto y será el mismo de este año, explicó el alcalde Roberto Contreras. “Nosotros recibimos un presupuesto de L5,300 millones. Actualmente, está en L4,600 millones y se va a mantener esa cifra" expresó Contreras.

Detalló que por primera vez una administración municipal rebaja L700 en el presupuesto de la municipalidad y el del 2026 será aprobado en estos días, una vez sea conocido por los corporativos y sometido a sesión. “Ya se presentó un anteproyecto por gerencias que será desglosada en el presupuesto que será discutido en sesión corporativa”, dijo. Igualmente, detalló que la mayor inversión será en infraestructura porque hay barrios y colonias que están a 10 minutos del parque de San Pedro Sula y no están pavimentadas todavía como las colonias: Modelo, Honduras, Universal y muchas colonias que tienen entre 50 y 60 años esperando pavimento. Contreras confía en que si reciben una inyección de capital de Tegucigalpa no es necesario sacrificar a las personas con más tasas o aumentándoles, por eso no se están considerando. Explicó que seguirán apostándole a la salud y la Educación. “La ciudad necesita más jóvenes educándose y acercar más la salud a la población, por ello seguirán fortaleciendo los macrodistritos y construiremos dos más en Los Cármenes y Chamelecón”, indicó.

Planilla es de L72 millones