Sampedranos no sufrirán por aumento en tasas municipales en el 2026

La Corporación Municipal de San Pedro Sula se alista para aprobar el presupuesto municipal del próximo año y el Plan de Arbitrios Municipal 2026.
Los corporativos aún no reciben los borradores de los documentos que de acuerdo a Ley deben ser aprobados antes del 31 de diciembre, porque de lo contrario tendrán que quedar trabajando con los del año anterior.
A la Corporación Municipal le corresponde aprobar el presupuesto anual, así como sus modificaciones. Efectuar el desglose de las partidas globales y aprobar previamente los gastos que se efectúen con cargo a las mismas, también aprobar anualmente el Plan de Arbitrios, de conformidad con la Ley.
El Plan de Arbitrios es una Ley local de obligatorio cumplimiento por todos los vecinos o transeúntes del Municipio, donde anualmente se establecen las tasas, gravámenes, las normas y procedimientos relativos al sistema tributario de cada Municipalidad.
El exalcalde Héctor Guillen explica que es importante saber que la Corporación Municipal aprueba las tasas municipales, que son los tributos que se generan por la prestación efectiva de un servicio público o administrativo por parte de la municipalidad.
“Compete a las municipalidades la creación de tasas por servicios y Derechos Municipales, así como, los montos por contribución por mejoras”, dijo.
Aclaró que las municipalidades no están facultadas para crear, modificar, condonar o prorrogar impuestos municipales. Dicha atribución es competencia del Congreso Nacional de Honduras, solo Compete a las Municipalidades crear las tasas por servicio y los montos por contribución por mejoras.
No hay aumentos
Partiendo de ello, el alcalde Roberto Contreras, dijo a LA PRENSA, que se está haciendo el análisis del borrador del Plan de Arbitrios y se dictamina en función del Plan Operativo Anual, POA, porque de ahí se desprende todo.
“El Plan de arbitrios no contempla aumentos ni creación de nuevas tasas. Lo que sí se comenzará a aplicar son los costos establecidos de los servicios de salud, son relativos, pero, se necesita volver sobre todo el quirófano autosostenible”, recordó.
En estas primeras semanas de diciembre se procederá a la aprobación del presupuesto y será el mismo de este año, explicó el alcalde Roberto Contreras.
“Nosotros recibimos un presupuesto de L5,300 millones. Actualmente, está en L4,600 millones y se va a mantener esa cifra" expresó Contreras.
Detalló que por primera vez una administración municipal rebaja L700 en el presupuesto de la municipalidad y el del 2026 será aprobado en estos días, una vez sea conocido por los corporativos y sometido a sesión.
“Ya se presentó un anteproyecto por gerencias que será desglosada en el presupuesto que será discutido en sesión corporativa”, dijo.
Igualmente, detalló que la mayor inversión será en infraestructura porque hay barrios y colonias que están a 10 minutos del parque de San Pedro Sula y no están pavimentadas todavía como las colonias: Modelo, Honduras, Universal y muchas colonias que tienen entre 50 y 60 años esperando pavimento.
Contreras confía en que si reciben una inyección de capital de Tegucigalpa no es necesario sacrificar a las personas con más tasas o aumentándoles, por eso no se están considerando.
Explicó que seguirán apostándole a la salud y la Educación. “La ciudad necesita más jóvenes educándose y acercar más la salud a la población, por ello seguirán fortaleciendo los macrodistritos y construiremos dos más en Los Cármenes y Chamelecón”, indicó.
Planilla es de L72 millones
La municipalidad paga un porcentaje importante de planillas. Son 3,600 empleados y en eso mismo la recibimos nosotros. La planilla la recibimos en 68 millones de lempiras en 2021 y actualmente la tenemos en L72 millones, reveló Contreras.
Destacó que ha incrementado 4 millones de lempiras, pero porque se han abierto centros técnicos municipales y se ha cumplido los contratos colectivos porque en ocho años solo les habían aumentado 800 lempiras, indicó.
“Nosotros les cumplimos los contratos colectivos al sindicato y por eso tenemos una planilla de 72 millones de lempiras, la cual, pues es cerca del 33% del monto de ingresos municipales, si usted multiplica L70 millones por 14 sueldos le va a dar L1000 millones aproximadamente. Entonces, L1000 millones es el 33% del presupuesto de ingreso de la municipalidad”, explicó.
Detalló que luego queda un 66%, pero de ahí hay que rebajar los préstamos de las administraciones pasadas con todo ese dinero que son cerca de 3,000 millones de lempiras y es lo que se está pagando en este momento.
“Pagamos cerca de 40 millones de lempiras mensuales de cuota de interés en los préstamos adquiridos en administraciones anteriores”, indicó.
Contreras dijo que seguirán trabajando con fondos propios, pero recordó que hay deudas positivas.
“Nosotros estamos planeando un rescate financiero de la municipalidad porque aumentó el interés en los bancos por las determinaciones del gobierno y hay que buscar una solución”, indicó el alcalde.