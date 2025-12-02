Contreras y seis regidores repetirán en la Corporación Municipal de SPS

San Pedro Sula

El alcalde Roberto Contreras y seis regidores de la actual Corporación Municipal de la capital industrial repetirán en sus cargos. Contreras anunció que la votación es histórica, con más de 200,000 votos, por lo que tendrá en su Corporación Municipal siete regidores, de acuerdo con el cociente electoral. El alcalde lleva como vicealcaldesa a la empresaria Maritza Soto de Lara, quien sería un rostro nuevo.

Los dos regidores liberales nuevos que formarán parte de la Corporación son Cristhofer Fajardo, actual jefe de Cirugías del quirófano municipal, y Tania Isabel Zúniga Amador, actual gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad sampedrana. Los regidores que repiten son: Eriselda Leonardo, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Hugo Montessi y Nory del Carmen Collins, todos liberales; y por el Partido Nacional, Armando Calidonio. También formarán parte, si deciden optar por los cargos —porque tienen la opción de renunciar y el partido nombrar un sustituto—, Júnior Yaudeth Burbara, por el Partido Nacional, y Rodolfo Padilla Sunseri, por el partido Libertad y Refundación (Libre), ambos exaspirantes en la actual contienda.

Integración de la Corporación

José Antonio Rivera, regidor, explicó que en las corporaciones municipales el método utilizado es el cociente electoral, pero depende del número de munícipes que conforman cada municipalidad.