¿Qué opinan los docentes sobre la salida de Daniel Esponda de la Secretaría de Educación?

Tegucigalpa, Honduras

Esponda fue removido la noche del miércoles, luego de que la mandataria lo anunciara mediante una publicación en la red social X. En su lugar, ordenó al viceministro Jaime Rodríguez asumir la Secretaría de Educación como ministro por ley.

La destitución del profesor Daniel Esponda como titular de Educación, ordenada por la presidenta Xiomara Castro, generó críticas en el gremio magisterial, cuyos dirigentes estiman que la decisión debió adoptarse antes.

El despido del ahora exfuncionario no sorprendió a Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh).

“La presidenta Xiomara Castro se tardó mucho en hacer el cambio del ministro de Educación porque no se le cumplió totalmente al pueblo hondureño en darle una educación de calidad”, dijo.

El exdirigente magisterial opinó que la Secretaría de Educación no tuvo un cambio sustancial durante la gestión del profesor Esponda.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Lo otro que no se le hizo a la Secretaría de Educación fue haber estructurado un currículo que realmente pudiéramos decir que hubo un cambio sustancial en el sistema educativo nacional. Sencillamente, quitaron dos clases y le pusieron dos clases más. Creo que eso no contribuye absolutamente en nada al bienestar de la educación pública del país”, apuntó.

Aunque reconoció algunos logros del ministro, como mejoras en infraestructura escolar, entrega de merienda escolar y matrícula gratis, también enumeró desaciertos relacionados con la falta de apertura a la crítica.