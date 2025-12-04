¿Se unirá Daniel Esponda al Partido Liberal? Esto respondió el exministro

Después de ser destituido como ministro de Educación por la presidenta Xiomara Castro la noche del miércoles, Daniel Esponda recibió una inesperada invitación del alcalde de San Pedro Sula y presidente del Partido Liberal de Honduras (PLH), Roberto Contreras, para integrarse a esa institución política. Esta fue la respuesta de Esponda ante la propuesta.
Esponda reconoció este jueves en una entrevista con un medio de comunicación hondureño la cordial relación que mantuvo con Contreras durante su gestión: "El alcalde Roberto es un tipazo, yo con él tuve una muy buena relación, él nos prestó el Estadio Olímpico para hacer el concierto de los 10 mil, que fue una cosa maravillosa, él se portó como todo un caballero".
"Le agradezco infinitamente que como presidente del Partido Liberal me esté haciendo esa oferta, para mí realmente es muy significativo... decir que a uno lo quieran tomar en cuenta en una institución política como el Partido Liberal es importante para cualquiera y yo eso lo agradezco infinitamente", expresó Sponda.
Sin embargo, el exministro dejó en suspenso cualquier decisión inmediata respecto a la propuesta. Durante la entrevista aseguró que su prioridad es el sistema educativo y no la actividad política directa.
"Ahora mismo, lo que queda es terminar de cerrar los procesos de la Secretaría de Educación. Insisto: yo voy a seguir aportando al sistema educativo, al derecho de los niños y las niñas, ese ha sido mi quehacer", aclaró.
El exministro también recordó su experiencia política previa, mencionando que solo había aspirado una vez a un cargo de elección popular y que su trayectoria se ha desarrollado principalmente en movimientos sociales y en el sector educativo.
La destitución de Esponda fue comunicada públicamente mediante un anuncio en la cuenta de X de la presidenta Xiomara Castro, quien indicó que el viceministro Jaime Rodríguez asumiría la Secretaría de Educación como ministro por ley.
Además, la mandataria agradeció públicamente a Esponda por su labor: "Y, estoy notificando al Ministro Daniel Esponda mi agradecimiento por su trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre".
La presidenta Castro no ofreció detalles sobre los motivos que la llevaron a destituir a Esponda de su cargo como ministro de Educación, dejando sin explicación oficial las razones detrás de la decisión.
Pese a su separación, Esponda mostró disposición a mantener relaciones cordiales con distintos actores políticos, aunque, de acuerdo con él, su compromiso principal sigue siendo con la educación.
La destitución de Esponda también se vinculó a su reciente felicitación a su esposa, Ericka Urtecho, quien buscó la reelección como diputada por el Partido Liberal en Gracias a Dios y obtuvo más de 16,000 votos; no obstante, esta relación aún no ha sido confirmada.
Con esta posición, Esponda mantiene su enfoque en lo que considera prioritario: consolidar su legado en educación y apoyar el desarrollo de políticas educativas, dejando abierta la posibilidad de futuras decisiones políticas sin comprometer su actualidad profesional.