¿Se unirá Daniel Esponda al Partido Liberal? Esto respondió el exministro

Esponda reconoció este jueves en una entrevista con un medio de comunicación hondureño la cordial relación que mantuvo con Contreras durante su gestión: "El alcalde Roberto es un tipazo, yo con él tuve una muy buena relación, él nos prestó el Estadio Olímpico para hacer el concierto de los 10 mil, que fue una cosa maravillosa, él se portó como todo un caballero".