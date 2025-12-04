¿Cómo logran Godofredo y Contreras entrar al Congreso Nacional con menos votos?

Aunque con menor caudal de votos, los partidos minoritarios Democracia Cristiana y Pinu suman dos curules cada uno dentro de los 128 diputados del Congreso Nacional. La pregunta es: ¿quiénes son y cómo, pese a sus marcas reducidas, logran asegurar presencia en el Poder Legislativo?
Por el cociente electoral, Osman Danilo Chávez Güity, actual diputado del Partido Salvador de Honduras, está logrando una diputación con el Partido Demócrata Cristiano.
Tras su retiro del fútbol, Chávez Güity incursionó en la política. Empezó su carrera en las divisiones formativas de Platense Junior y luego debutó profesionalmente con CD Platense. Jugó en Europa con Wisła Kraków (Polonia), y luego en otros clubes de Honduras como Real España y CD Vida. Además, fue mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010.
Debido a que el Partido Salvador de Honduras no fue inscrito oficialmente por el Consejo Nacional Electoral, Osman Chávez incursionó con la Democracia Cristiana, logrando una diputación. Hasta las 3:00 pm de este jueves 4 de diciembre obtiene 10,259 marcas.
Rolando Contreras, hermano del alcalde Roberto Contreras, se postuló para diputado por Cortés en la casilla 41 con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata y está logrando entrar al Congreso Nacional 2026-2030, gracias al cociente electoral. Lleva 20,669 votos.
Su breve experiencia al frente de la municipalidad sampedrana al apoyar a su hermano en las elecciones pasadas le abrió puertas a una nueva etapa política en un partido distinto al que se postuló su hermano Roberto, quien logró la reelección como alcalde por el Partido Liberal.
José Cárlenton Dávila Mondragón ha pasado por varios partidos políticos. Fue regidor en la corporación municipal de Tegucigalpa entre 2014 y 2018, cuando pertenecía al Partido Anticorrupción (PAC).
Cárlenton Dávila fue candidato a la alcaldía del Distrito Central. Para las elecciones municipales de 2021, mediante una alianza entre PSH y Libertad y Refundación (Libre), resultó electo como vicealcalde capitalino.
Durante las elecciones generales participó como candidato a diputado por el Pinu y, con 25,941 votos, consigue asegurar una curul en el próximo Congreso Nacional.
Godofredo Fajardo participó en esta contienda como diputado por la Democracia Cristiana. Fue viceministro en la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa, pero lo separaron en 2012.
Durante la campaña 2025 su imagen y propaganda se hicieron muy visibles: carteles, pancartas y publicidad en casi cada esquina en la capital. Esto generó un fenómeno mediático y en redes sociales. Está logrando ser diputado de Francisco Morazán con 59,126 votos.
Principio de representación proporcional: Se distribuyen las diputaciones según la proporción de votos de cada partido, primero por cocientes completos y luego por los residuos más altos, lo que abre espacio a partidos grandes y pequeños en la representación.