Xiomara Castro destituye a Esponda de Educación y anuncia que asume Jaime Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este miércoles un cambio en la Secretaría de Educación, instruyendo que el viceministro Jaime Rodríguez asuma la titularidad de la institución conforme a lo establecido por ley. A través de un mensaje en su cuenta de X, Castro señaló que ha ordenado comunicar formalmente a Rodríguez su designación como ministro en funciones, en un momento en que el Gobierno impulsa reformas y ajustes internos en varias secretarías.

La mandataria también notificó la salida del ministro Daniel Esponda, a quien expresó su agradecimiento por la labor realizada durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación. Castro reconoció su “trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre”, según el mensaje difundido.

Esponda felicita a su esposa del Partido Liberal