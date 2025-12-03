Xiomara Castro destituye a Esponda de Educación y anuncia que asume Jaime Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció este miércoles un cambio en la Secretaría de Educación, instruyendo que el viceministro Jaime Rodríguez asuma la titularidad de la institución conforme a lo establecido por ley.
A través de un mensaje en su cuenta de X, Castro señaló que ha ordenado comunicar formalmente a Rodríguez su designación como ministro en funciones, en un momento en que el Gobierno impulsa reformas y ajustes internos en varias secretarías.
La mandataria también notificó la salida del ministro Daniel Esponda, a quien expresó su agradecimiento por la labor realizada durante su gestión al frente de la Secretaría de Educación.
Castro reconoció su “trabajo y dedicación hasta este día 3 de diciembre”, según el mensaje difundido.
Esponda felicita a su esposa del Partido Liberal
El anuncio de la presidenta Xiomara Castro ocurre curiosamente luego que el ministro Daniel Esponda felicitara en su cuenta de X a su esposa Erika Urtecho, quien ganó por elección consecutiva la diputación por el departamento de Gracias a Dios por el Partido Liberal.
Esponda incluso cuestionó que este departamento que es tan rico en naturaleza y cultura, "siempre ha sufrido un abandono histórico", la falta de vías de comunicación e inversión en los derechos fundamentales".
El Gobierno no ha detallado aún si el nombramiento de Rodríguez será temporal o si se contempla una designación definitiva en los próximos días.