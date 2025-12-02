Excanciller Enrique Reina: “Lo que pasa en Honduras es surrealista”

Tegucigalpa, Honduras

Eduardo Enrique Reina, excanciller hondureño y candidato a designado presidencial, calificó como “surrealista” la situación política que atraviesa Honduras y denunció la existencia de intereses “oscuros, enormes y desconocidos” que influyen en el actual proceso electoral. En una extensa publicación en X, antes Twitter, el exfuncionario advirtió que el país vuelve a ser “laboratorio de intervención” bajo nuevas modalidades.

“Lo que pasa hoy en Honduras es surrealista, muestra un concurso de intereses, oscuros, enormes y desconocidos”, escribió. Además, comparó el contexto actual con el golpe de Estado de 2009 y la “narco-dictadura”, en referencia a la administración 2014-2021 liderada por Juan Orlando Hernández. Reina señaló que, en aquel entonces, el país retrocedió décadas, pero aseguró que lo que ocurre ahora es “impensable y nunca visto”. El excanciller también criticó a medios de comunicación, a los que acusó de presentar como normal lo que describe como una “forma más grande de injerencia e intervención”.

Al utilizar la palabra “injerencia”, el excanciller hace referencia a las declaraciones emitidas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE UU), dos días antes de las elecciones en Honduras. En su mensaje, Trump respaldó al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y advirtió que, si no ganaba, “Estados Unidos no malgastará su dinero” en el país. Reina también cuestionó a organizaciones internacionales, señalando que los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea no se refirieron al “irrespeto a la soberanía del pueblo hondureño, a la autodeterminación y a la libre elección de nuestro sistema político”. Asimismo, lamentó que se pretenda normalizar la liberación de “quien destruyó el país y la institucionalidad”, en alusión al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien Trump concedió un indulto hace unos días.