Así van tomando forma las alcaldías de Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Aunque no está el 100% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) muestra ya tendencias de ganadores para varios aspirantes a alcaldías de Honduras. Algunos alcaldes que buscaban la reelección no lo lograron; otros, por el contrario, fueron favorecidos por sus simpatizantes para gobernar sus municipios durante el período 2026-2030.

Una de las sorpresas se dio en el municipio de Choluteca, (Choluteca), zona sur del país, donde, después de 20 años como alcalde, Quintín Soriano, aspirante a la reelección por el Partido Liberal, quedó atrás en votos y se despide de su quinto mandato. Eber Aplcano, candidato del Partido Nacional, lideraba con 13,047 votos (50.16%), con el 39.55% de las actas procesadas, mientras que Soriano obtenía 8,126 votos (datos procesados antes de la caída de la página de resultados). Otro alcalde con 20 años al frente del municipio es Nahún Cálix, en Marcovia, Choluteca, quien aseguró su sexto mandato y advirtió que será el último. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Nahun Cálix sumaba 4,115 votos, con el 46.76% de las actas procesadas. “Gracias, Marcovia. Hoy mi corazón está lleno de gratitud. Gracias a Dios por guiarnos y darnos la fortaleza para seguir trabajando por nuestro municipio, y gracias a cada uno de ustedes, pueblo marcoviano, por confiar nuevamente en este proyecto que es de todos”, escribió Cálix en redes sociales. El eterno alcalde de Pimienta, Cortés, Raúl Alfredo Ugarte, militante del Partido Nacional, seguirá administrando la alcaldía de este pequeño municipio, ya que los pobladores le dieron su voto de confianza. Con el 65.22% de las actas procesadas, sumaba 3,898 votos. Ugarte, médico de profesión y alcalde desde principios de la década de 2000, iniciará su séptimo período consecutivo, lo que lo convierte en el edil de Cortés con más años en el poder. Otro alcalde reelegido por la población es Walter Perdomo, quien tiene una amplia trayectoria en cargos municipales y continuará en un quinto período consecutivo al frente de la municipalidad de Villanueva, Cortés.

José Santiago Motiño, del Partido Nacional y exalcalde de La Lima, parece —de acuerdo con los votos que lo aventajan hasta ahora— que regresará a la silla municipal, desde donde promete recuperar fondos municipales, generar empleo y promover proyectos para evitar inundaciones. Alexander López, alcalde de El Progreso, Yoro, cumple 20 años como jefe edilicio y continuaría en la administración por una importante ventaja de votos.