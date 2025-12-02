Aldana saca ventaja a Juan Diego Zelaya en el Distrito Central

La ultima actualización de resultados electorales da una ligera ventaja a Jorge Aldana (Libre) sobre Juan Diego Zelaya (Nacional) por menos de 500 votos.
Aldana, actual alcalde capitalino, suma 86402 votos (37.86%); Juan Diego Zelaya tiene 85,943 votos (37.66%); en tanto, Eliseo Castro, liberal, registra 45,051 votos (19.74%).
Plan de Aldana
Aldana ha logrado cambiar el pavimento en varias zonas, pero aún queda mucho por hacer. Además de proyectos de mitigación y obras sociales. La alcaldía también recuperó espacios públicos. También avanza la construcción del puente Papa Francisco y el mercado San Isidro.
En campaña, Aldana apostó por mostrar avances y por prometer consolidación; sus adversarios, por recordar pendientes. El electorado decidirá si prefiere continuidad o cambio.
La capital, sin embargo, es una ciudad que exige más que buenas intenciones. Los problemas de drenaje, tráfico y seguridad no dan tregua. Sus críticos sostienen que su presencia comunicativa debe ir acompañada de resultados estructurales. En esa tensión —entre lo visible y lo pendiente— se juega buena parte de su futuro político.
Plan de Zelaya
Zelaya plantea convertir a Tegucigalpa en una “capital digital”, capaz de generar oportunidades laborales para los jóvenes mediante el desarrollo tecnológico.
Argumenta que Honduras debe modernizar su sistema educativo para preparar a la juventud en habilidades globales como programación e inteligencia artificial.
En una entrevista reciente con Diario, La PRENSA explicó que su idea es conectar a la academia, la municipalidad y el sector privado para crear un ecosistema de emprendimiento digital.
“Los jóvenes no necesitan visa para trabajar en Estados Unidos, solo necesitan una computadora, internet y una habilidad que puedan exportar”, expresó.