Aldana saca ventaja a Juan Diego Zelaya en el Distrito Central

Tegucigalpa.

La ultima actualización de resultados electorales da una ligera ventaja a Jorge Aldana (Libre) sobre Juan Diego Zelaya (Nacional) por menos de 500 votos. Aldana, actual alcalde capitalino, suma 86402 votos (37.86%); Juan Diego Zelaya tiene 85,943 votos (37.66%); en tanto, Eliseo Castro, liberal, registra 45,051 votos (19.74%).

Plan de Aldana

Aldana ha logrado cambiar el pavimento en varias zonas, pero aún queda mucho por hacer. Además de proyectos de mitigación y obras sociales. La alcaldía también recuperó espacios públicos. También avanza la construcción del puente Papa Francisco y el mercado San Isidro. En campaña, Aldana apostó por mostrar avances y por prometer consolidación; sus adversarios, por recordar pendientes. El electorado decidirá si prefiere continuidad o cambio. La capital, sin embargo, es una ciudad que exige más que buenas intenciones. Los problemas de drenaje, tráfico y seguridad no dan tregua. Sus críticos sostienen que su presencia comunicativa debe ir acompañada de resultados estructurales. En esa tensión —entre lo visible y lo pendiente— se juega buena parte de su futuro político. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Plan de Zelaya