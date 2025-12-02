  1. Inicio
Aldana saca ventaja a Juan Diego Zelaya en el Distrito Central

La reñida elección en la capital sigue dando ventaja al alcalde actual, candidato de Libre, Jorge Aldana

La cerrada elección capitalina se definirá entre Jorge Aldana y Juan Diego Zelaya.

Tegucigalpa.

La ultima actualización de resultados electorales da una ligera ventaja a Jorge Aldana (Libre) sobre Juan Diego Zelaya (Nacional) por menos de 500 votos.

Aldana, actual alcalde capitalino, suma 86402 votos (37.86%); Juan Diego Zelaya tiene 85,943 votos (37.66%); en tanto, Eliseo Castro, liberal, registra 45,051 votos (19.74%).

Plan de Aldana

Aldana ha logrado cambiar el pavimento en varias zonas, pero aún queda mucho por hacer. Además de proyectos de mitigación y obras sociales. La alcaldía también recuperó espacios públicos. También avanza la construcción del puente Papa Francisco y el mercado San Isidro.

En campaña, Aldana apostó por mostrar avances y por prometer consolidación; sus adversarios, por recordar pendientes. El electorado decidirá si prefiere continuidad o cambio.

La capital, sin embargo, es una ciudad que exige más que buenas intenciones. Los problemas de drenaje, tráfico y seguridad no dan tregua. Sus críticos sostienen que su presencia comunicativa debe ir acompañada de resultados estructurales. En esa tensión —entre lo visible y lo pendiente— se juega buena parte de su futuro político.

Plan de Zelaya

Zelaya plantea convertir a Tegucigalpa en una “capital digital”, capaz de generar oportunidades laborales para los jóvenes mediante el desarrollo tecnológico.

Argumenta que Honduras debe modernizar su sistema educativo para preparar a la juventud en habilidades globales como programación e inteligencia artificial.

En una entrevista reciente con Diario, La PRENSA explicó que su idea es conectar a la academia, la municipalidad y el sector privado para crear un ecosistema de emprendimiento digital.

“Los jóvenes no necesitan visa para trabajar en Estados Unidos, solo necesitan una computadora, internet y una habilidad que puedan exportar”, expresó.

