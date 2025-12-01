¿Fin de la "era Quintín"? Resultados municipales en Choluteca

El alcalde liberal de Choluteca sufrió un duro revés en las urnas en elecciones generales

    Soriano da declaraciones a medios ayer después de votar en Choluteca.

Choluteca, Choluteca.

Quintín Soriano es el alcalde de Choluteca (Choluteca) desde hace 20 años. El jefe edilicio busca un sexto mandato bajo la bandera del Partido Liberal, pero los resultados no lo están favoreciendo y se convierte así en una de las mayores sorpresas a nivel de alcaldías de estas elecciones generales.

Eber Aplícano, candidato nacionalista, lidera con 12,405 (50.00%) la elección en la cabecera departamental de Choluteca, con el 37.29% de las actas procesadas. Soriano obtuvo, hasta ahora, 7,814 votos, que representan el 31.49%. En tercer lugar está Saúl Carranza, de Libre, con 4,041 votos, que representan 16.28%.

Soriano sufrió un desgaste en su imagen durante los últimos años. En las últimas elecciones generales, su triunfo no fue holgado, como solía acostumbrar, e incluso consideró lanzarse como precandidato presidencial, pero desistió y regresó a su campaña local.

Ha jugado un papel activo en las decisiones internas del partido en la zona sur. En 2024 se sumó al movimiento de Salvador Nasralla como candidato presidencial del PLH.

Otros alcaldes con décadas en el poder son Carlos Miranda y Alexander López, en Comayagua y El Progreso (Yoro), ambos del Partido Liberal, pero estos sí están siendo favorecidos por el electorado.

