¿Fin de la "era Quintín"? Resultados municipales en Choluteca

Choluteca, Choluteca.

Quintín Soriano es el alcalde de Choluteca (Choluteca) desde hace 20 años. El jefe edilicio busca un sexto mandato bajo la bandera del Partido Liberal, pero los resultados no lo están favoreciendo y se convierte así en una de las mayores sorpresas a nivel de alcaldías de estas elecciones generales.

Eber Aplícano, candidato nacionalista, lidera con 12,405 (50.00%) la elección en la cabecera departamental de Choluteca, con el 37.29% de las actas procesadas. Soriano obtuvo, hasta ahora, 7,814 votos, que representan el 31.49%. En tercer lugar está Saúl Carranza, de Libre, con 4,041 votos, que representan 16.28%.