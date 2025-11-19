Siete alcaldes con más de 16 años en el poder buscan la reelección

Al ser consultado sobre por qué los ciudadanos de Comayagua lo eligen reiteradamente, el alcalde respondió: “Simplemente, porque nos hemos ganado la confianza de la gente. La gente nos da su confianza si somos una respuesta para ellos. Nuestro compromiso, al llegar a la alcaldía, no es simplemente político, es un compromiso como agente de cambio que procura cambiar la vida de los habitantes a través de modelos estratégicos de trabajo, como es la inclusión y la participación permanente de las comunidades”.Al igual que Miranda, en Choluteca, el controvertido Quintín Soriano suma 20 años y va por el sexto período, mientras su vecino de Marcovia, Nahún Cálix, también con dos décadas en el cargo, aspira al quinto.En el occidente, Sergio <b>Antonio Lemus, alcalde de San Pedro, Copán</b>, desde 2002, persigue el séptimo período consecutivo, y Aníbal Erazo Alvarado, de Santa Rosa de Copán, quiere el quinto.<b>Alexander López, alcalde de El Progreso, Yoro </b>(desde 2006), busca su séptima gestión, y Raúl Ugarte, de Pimienta, Cortés, y único nacionalista del grupo, lleva más de 22 años en el puesto y va por otro período.