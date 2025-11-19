Siete alcaldes con más de 16 años en el poder buscan la reelección

San Pedro Sula, Honduras

Encabezados por el longevo Carlos Miranda, quien acumula 28 años consecutivos al frente a la municipalidad de Comayagua, zona central de Honduras, siete alcaldes que superan dos o más períodos consecutivos buscan extender su dominio en las elecciones del 30 de noviembre. Estos políticos, la mayoría militantes del Partido Liberal, controlan cabeceras departamentales y municipios estratégicos del país y aspiran a iniciar un tercer, cuarto, quinto e incluso octavo mandato consecutivo, en medio de críticas de sus opositores por la falta de alternancia.

En Comayagua, Carlos Miranda Canales (Partido Liberal) intentará alcanzar su octava reelección como alcalde, cuyo poder mantener en sus manos desde 1998. Miranda le expresó a LA PRENSA que “los ciudadanos están satisfechos y votan” por él “por las obras y desarrollo que el municipio al alcanzado” y no descarta, que después del próximo período, siga aspirando para mantenerse en el cargo. Dice que los “cargos públicos es una oportunidad que Dios da para seguir ayudando”. “Nosotros, desde nuestra llegada a la alcaldía, diseñamos un proyecto de municipio que tiene diferentes etapas, a corto, mediano y largo plazo. Eso ha permitido que Comayagua tenga un proceso de desarrollo permanente y de manera integral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Y el otro aspecto es porque la misma población nos anima a que continuemos dirigiendo este municipio. Nosotros lo hacemos con todo gusto porque tenemos la vocación y el conocimiento para poder desarrollar programas que permitan la mejora continua en la vida de cada uno de los habitantes”, dijo a Diario LA PRENSA.

Al ser consultado sobre por qué los ciudadanos de Comayagua lo eligen reiteradamente, el alcalde respondió: “Simplemente, porque nos hemos ganado la confianza de la gente. La gente nos da su confianza si somos una respuesta para ellos. Nuestro compromiso, al llegar a la alcaldía, no es simplemente político, es un compromiso como agente de cambio que procura cambiar la vida de los habitantes a través de modelos estratégicos de trabajo, como es la inclusión y la participación permanente de las comunidades”. Al igual que Miranda, en Choluteca, el controvertido Quintín Soriano suma 20 años y va por el sexto período, mientras su vecino de Marcovia, Nahún Cálix, también con dos décadas en el cargo, aspira al quinto. En el occidente, Sergio Antonio Lemus, alcalde de San Pedro, Copán, desde 2002, persigue el séptimo período consecutivo, y Aníbal Erazo Alvarado, de Santa Rosa de Copán, quiere el quinto. Alexander López, alcalde de El Progreso, Yoro (desde 2006), busca su séptima gestión, y Raúl Ugarte, de Pimienta, Cortés, y único nacionalista del grupo, lleva más de 22 años en el puesto y va por otro período.

Estos siete nombres representan el rostro más visible de los 298 alcaldes que buscan la reelección en 2025, pero destacan por su longevidad inusual en cargos gracias a que la Constitución de la República no impone limitaciones.

Para analistas consultados por LA PRENSA, estas candidaturas reavivan el debate sobre la concentración de poder local y la dificultad de nuevas generaciones para acceder a las alcaldías en Honduras.