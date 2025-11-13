Comayagua, Copán y Lempira, los mayores productores de café en Honduras

Los departamentos de Comayagua, Copán y Lempira se posicionaron como los mayores productores de café durante la cosecha 2024–2025, con volúmenes de 986,428.90, 953,911.58 y 906,403.94 quintales respectivamente, y en conjunto, generaron 2,846,744.42 quintales, equivalentes al 46% del total nacional, una proporción que confirma su peso dentro de la estructura cafetalera hondureña.
El volumen total nacional alcanzó 6,187,455.26 quintales (sacos de 46 kilogramos), según la Memoria de Cosecha 2024–2025 del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) y con esa cifra Honduras se consolida como el principal productor de café de Centroamérica y uno de los más destacados de América Latina.
Durante este ciclo productivo, la caficultura generó ingresos cercanos a $2,150 millones, un aporte determinante para la estabilidad económica del país, de acuerdo con el Ihcafé, entidad que en el informe resalta que el café continúa siendo un motor social y ambiental que impulsa el desarrollo de miles de comunidades rurales donde radican más de 92,000 productores (el 92% son pequeños).
Los principales destinos del café hondureño siguen siendo Estados Unidos, Alemania y otros países europeos, seguidos por Japón y Corea del Sur.
En conjunto, más del 52% de las exportaciones correspondieron a cafés diferenciados y certificados, una tendencia que refuerza el posicionamiento internacional del grano hondureño en segmentos de alta calidad y sostenibilidad.
Igualmente, la región de occidente, integrada por Copán, Lempira y Ocotepeque, representó el 42.9% de la producción nacional, consolidándose como la zona exportadora más importante del país.
Su productividad elevada y el manejo responsable de los recursos naturales le han permitido adaptarse al cambio climático mediante prácticas agroforestales y programas de renovación de cafetales.
El Ihcafé instauró la estrategia denominada Renovar sin dejar de producir, un plan técnico que combina podas, programas nutricionales y control fitosanitario en fincas productivas.
Este esquema alcanzó más de 105,000 manzanas intervenidas y un promedio nacional superior a 32 quintales oro por manzana, con proyecciones de alcanzar 35 quintales en los próximos ciclos.
En materia de innovación, el departamento de Investigación y Desarrollo de esa institución, de acuerdo con el informe, ejecutó 34 proyectos científicos en áreas de agronomía, suelos, manejo de plagas y mejoramiento genético.
Entre los avances más notables destaca la selección de dos nuevas variedades de café resistentes a la roya y tolerantes a la sequía, cuya liberación está prevista para 2026.
El informe también destaca el fortalecimiento de la Escuela Superior del Café (Escafé), que amplió su cobertura con capacitaciones en manejo agronómico, beneficiado ecológico y gestión empresarial. Con estas acciones buscan elevar la competitividad y profesionalización del productor hondureño, promoviendo prácticas sostenibles en toda la cadena de valor.
La promoción internacional del café de Honduras tomó fuerza este año con la participación en ferias como World of Coffee 2025 en Suiza, Café Show 2024 en Corea del Sur y Specialty Coffee Expo 2025 en Houston. Estas plataformas fortalecieron la marca Café de Honduras y facilitaron nuevos acuerdos comerciales con compradores de Asia, Europa y América del Norte.
El ciclo cafetalero, comprendido entre el 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año, concluyó con resultados alentadores para los diferentes actores de este sector por lograr estabilidad en los volúmenes de exportación, el avance tecnológico, la diversificación productiva y el liderazgo de la región occidental.