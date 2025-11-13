Comayagua, Copán y Lempira, los mayores productores de café en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El volumen total nacional alcanzó 6,187,455.26 quintales ( sacos de 46 kilogramos), según la Memoria de Cosecha 2024–2025 del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) y con esa cifra Honduras se consolida como el principal productor de café de Centroamérica y uno de los más destacados de América Latina.

Los departamentos de Comayagua, Copán y Lempira se posicionaron como los mayores productores de café durante la cosecha 2024–2025 , con volúmenes de 986,428.90 , 953,911.58 y 906,403.94 quintales respectivamente, y en conjunto, generaron 2,846,744.42 quintales , equivalentes al 46% del total nacional , una proporción que confirma su peso dentro de la estructura cafetalera hondureña.

Durante este ciclo productivo, la caficultura generó ingresos cercanos a $2,150 millones , un aporte determinante para la estabilidad económica del país, de acuerdo con el Ihcafé, entidad que en el informe resalta que el café continúa siendo un motor social y ambiental que impulsa el desarrollo de miles de comunidades rurales donde radican más de 92,000 productores (el 92% son pequeños).

Los principales destinos del café hondureño siguen siendo Estados Unidos, Alemania y otros países europeos, seguidos por Japón y Corea del Sur.

En conjunto, más del 52% de las exportaciones correspondieron a cafés diferenciados y certificados, una tendencia que refuerza el posicionamiento internacional del grano hondureño en segmentos de alta calidad y sostenibilidad.

Igualmente, la región de occidente, integrada por Copán, Lempira y Ocotepeque, representó el 42.9% de la producción nacional, consolidándose como la zona exportadora más importante del país.

Su productividad elevada y el manejo responsable de los recursos naturales le han permitido adaptarse al cambio climático mediante prácticas agroforestales y programas de renovación de cafetales.

El Ihcafé instauró la estrategia denominada Renovar sin dejar de producir, un plan técnico que combina podas, programas nutricionales y control fitosanitario en fincas productivas.

Este esquema alcanzó más de 105,000 manzanas intervenidas y un promedio nacional superior a 32 quintales oro por manzana, con proyecciones de alcanzar 35 quintales en los próximos ciclos.

En materia de innovación, el departamento de Investigación y Desarrollo de esa institución, de acuerdo con el informe, ejecutó 34 proyectos científicos en áreas de agronomía, suelos, manejo de plagas y mejoramiento genético.

Entre los avances más notables destaca la selección de dos nuevas variedades de café resistentes a la roya y tolerantes a la sequía, cuya liberación está prevista para 2026.

El informe también destaca el fortalecimiento de la Escuela Superior del Café (Escafé), que amplió su cobertura con capacitaciones en manejo agronómico, beneficiado ecológico y gestión empresarial. Con estas acciones buscan elevar la competitividad y profesionalización del productor hondureño, promoviendo prácticas sostenibles en toda la cadena de valor.