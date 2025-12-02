En Atlántida, Libre pierde un diputado mientras que el Partido Liberal suma dos

La Ceiba, Atlántida

Las elecciones generales en Honduras del domingo 30 de noviembre, ratificó la permanencia de cuatro actuales diputados al Congreso Nacional, mientras que tras un conteo ajustado, varios rostros de congresistas conocidos se quedarían en el camino.​ El ​Partido Liberal y el Partido Nacional suman tres diputados cada uno, mientras que el Partido Libertad y Refundación reelige a sus dos actuales congresistas que formarían parte del Congreso Nacional 2026-2030. Actualmente, la representación de Atlántida en el Congreso está conformada por un diputado liberal, tres nacionalistas, tres de libre y uno del Partido Salvador de Honduras.

Los resultados

A las 6:30 pm de este martes, los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) mostraban una marcada división de las ocho curules de Atlántida entre los tres partidos mayoritarios, con los siguientes candidatos a la cabeza, según la composición registrada por el CNE.

Alfonzo Ordóñez (Liberal) con 17,438 marcas, Marco Midence (Nacional) con 17,741, Alejandro Canelas, (Liberal) con 16,707, Domingo Enrquez (Liberal) con 16,354, David Manaiza (Nacional) con 14,817, Alejandro Matute (Libre) 14,463, Remberto Zavala (Nacional) 14,436, y Ariel Montoya de Libre con 13,433 votos.

Los diputados que lograron reelegirse son Marco Midence y David Manaiza, del Partido Nacional, junto con Ariel Montoya y Alejandro Matute, de Libre. En contraste, la contienda fue desfavorable para Tomás Ramírez, actual diputado del PSH, quien intentaba ser electo con el Pinu. Tampoco conseguiría un escaño Iveth Matute, del Partido Nacional. Las diputadas Carla Dip, del Partido Liberal, y Margie Dip, de Libre, no lograron superar el proceso de votación primario realizado en marzo pasado.

Estos resultados son preliminares y pudieran variar en el orden de las posiciones, aunque según la tendencia, no se espera que cambie los electos. La composición final del Congreso por Atlántida será oficializada una vez concluya el escrutinio definitivo. En general, los resultados preliminares de las elecciones legislativas están configurando un giro en el poder político del país, con el Partido Nacional perfilándose como el gran vencedor del próximo Congreso Nacional.