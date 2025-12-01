Nasralla descarta "misas negras" con "Mel" y asegura que aventaja al Partido Nacional en conteo

Tegucigalpa, Honduras

En declaraciones a la prensa, Nasralla confirmó que sí asistirá a la reunión convocada a las 6:00 p.m. para detalles del conteo de actas, pero aclaró que únicamente ha sostenido encuentros con miembros de su propio partido, como Yani Rosenthal.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla , descartó este lunes presenciar "misas negras" con el coordinador general de Libre, José Manuel Zelaya, y aseguró que mantiene ventaja frente al Partido Nacional en los conteos preliminares de las elecciones.

“Con el único que me he reunido es con Yani Rosenthal, porque él es de mi partido. A Mel Zelaya, la última vez que lo vi fue en febrero de 2022, hace casi cuatro años”, enfatizó.

Ante las especulaciones sobre supuestas “misas negras” o reuniones con otros líderes políticos, Nasralla negó categóricamente cualquier participación en actividades de ese tipo. “Mentira, he estado todo el día aquí... pero no con gente de otros partidos”, aseguró.

Sobre la estrategia electoral, el candidato indicó que continuarán siguiendo los reportes de los conteos, confiando en los resultados oficiales.

“Tenemos ya los reportes, los escaneos, y se puede decir que hay departamentos donde le ganamos 3 a 1. En cambio, en otros lugares solo nos ganaron por 0.2, lo que demuestra nuestra ventaja en los departamentos más poblados”, explicó.

Nasralla también se refirió a la posición del Partido Libre en estas elecciones. Según él, la organización política ya queda descartada para la presidencia, aunque podría mantener representación en el Congreso con alrededor de 20 diputados.

“Lo importante es que nosotros, el Partido Liberal y el Partido Nacional, estamos en los primeros dos lugares y vamos a tener la mayoría del Congreso, lo que nos permitirá hacer los cambios que necesita la estructura de gobierno”, añadió.



















