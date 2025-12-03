Procesar actas en tiempo récord: las metas que prometió la empresa del Trep

Tegucigalpa, Honduras

Lo que se esperaba facilitara la rapidez del proceso y asegurara la transparencia terminó siendo un obstáculo: la divulgación de los resultados de las elecciones generales avanza de manera intermitente debido a fallas tecnológicas. La empresa Grupo ASD S.A.S., de Colombia, que recibió alrededor de 446 millones de lempiras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar la transmisión y divulgación de los resultados electorales preliminares, fue señalada por no poder ofrecer información durante al menos 24 horas sobre las tendencias de los comicios del domingo 30 de noviembre.

Una situación similar ocurrió el 3 de diciembre, cuando el sistema dejó de actualizarse desde la 1:30 pm. La empresa colombiana argumentó que realizaba labores de mantenimiento, pero Ana Paola Hall, presidenta del CNE, rechazó que lo hicieran sin previo aviso y convocó de urgencia al pleno. Grupo ASD S.A.S. ganó la licitación para implementar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) en las elecciones generales, comprometiéndose también a garantizar la divulgación de resultados y a proporcionar impresoras y UPS. Según el CNE, la compañía presentó una propuesta de 17.66 millones de dólares —equivalentes a 446 millones de lempiras— aprobada la noche del 29 de agosto, a pocas horas de vencerse el plazo establecido. El desempeño prometido por la empresa era procesar 112,000 actas en una hora y 17 minutos para resultados presidenciales y más de medio millón en elecciones territoriales. Además, aseguraron poder soportar más de 200,000 consultas concurrentes por segundo sin degradar el servicio. Expertos consultados LA PRENSA consideraron que la responsabilidad no recaería en Grupo ASD, sino en la conectividad satelital provista por otros contratistas. El consorcio Reytel-Ufinet obtuvo la licitación pública para brindar conectividad satelital al CNE, al presentar la oferta más baja, valorada en más de 64.6 millones de lempiras sin impuestos. La noche del 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre, Grupo ASD logró transmitir apenas el 57.3% de las actas cargadas. Posteriormente, el sistema de divulgación se cayó, generando tensión entre la población y los medios de comunicación que seguían los resultados en tiempo real. Las fallas se presentaron desde el momento en que se habilitó la página para la divulgación de resultados preliminares, funcionado de manera intermitente la tarde del lunes 1 de diciembre. La divulgación se estancó y dejó en suspenso a los principales contendientes: Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien llevaba el 39.92 % de los votos, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39.89 %. Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien acumulaba el 19.16 %, manifestó que no aceptaría la derrota y pidió esperar el escrutinio total. Alrededor de las 2:10 pm del martes 2 de diciembre se reanudó el sistema y comenzó la divulgación de las actas retenidas, tras una reunión entre los consejeros del CNE y los ejecutivos de Grupo ASD. Para ese momento, Salvador Nasralla llevaba la ventaja, relegando a Asfura al segundo lugar.

Cossette López, consejera del CNE, señaló que algunos consejeros estaban retrasando el proceso. Aclaró que el sistema no colapsó, sino que hubo problemas con la disponibilidad de internet, lo que ocasionó una acumulación de 16,000 actas. Agregó que la auditoría había identificado las causas y que exigirían a la empresa cumplir el contrato y garantizar la operatividad plena de la página de internet. Aunque la página volvió a funcionar, únicamente se habilitó para que periodistas observaran las tendencias desde una sala en un hotel capitalino donde opera el equipo tecnológico del CNE. También se habilitaron salas para representantes de los partidos políticos. Marlon Ochoa, consejero del CNE, declaró que desconocía por qué la página estaba caída y que solicitaron un informe tanto a Grupo ASD como a la empresa auditora. Calificó lo ocurrido como parte de las irregularidades tecnológicas del proceso electoral. Añadió que no estaba de acuerdo en otorgar acceso privilegiado a medios y partidos, ya que esa decisión se había planificado desde las 7:00 am del 2 de diciembre. “Yo naturalmente me opuse. La página de divulgación debe activarse para toda la población, así está diseñado y aprobado en los lineamientos”, señaló. En un comunicado, Grupo ASD informó que sufrió afectaciones en su infraestructura debido a un volumen inusual de solicitudes registrado a partir de la divulgación de DINAES el 30 de noviembre de 2025 a las 10:30 pm. Explicó que, tras habilitar el tráfico hacia el portal oficial, detectaron un comportamiento anómalo que superó ampliamente las estimaciones de las pruebas de carga.

Durante el monitoreo, las herramientas de seguridad —incluido el sistema WAF del CNE— identificaron un flujo atípico de tráfico que generó condiciones similares a un ataque de denegación de servicio (DoS), afectando la estabilidad de la plataforma. El incidente provocó un encolamiento de paquetes que no pudieron procesarse en la ventana prevista. Una vez restablecida la comunicación, el sistema procesó los datos pendientes, lo que explica la gestión tardía de varios paquetes, sostuvo la empresa. Arístides Mejía, miembro del comité de campaña del Partido Liberal, opinó que el Trep sí funcionó porque cumplió con brindar tendencia a las 10:00 pm del día de las elecciones. Añadió que el problema fue la caída de la divulgación, situación que amerita investigación. Jesús Mejía, del Partido Nacional, aseguró que las fallas no serían responsabilidad de la empresa, pues el Trep transmitió el 57% de los resultados el día de la elección. No obstante, indicó que debieron transmitir el 100%, pero no lo lograron por la limitada cobertura de internet y fallas en los módems.

Los problemas continuaron

El 3 de diciembre nuevamente se detuvo la actualización de resultados debido a fallas en el sistema del centro de cómputo del CNE. Cossette López expresó su inconformidad porque la empresa realizaba mantenimiento sin notificarlo al pleno. Hall publicó en X convocando urgentemente a reunión, ya que el procesamiento de actas quedó detenido en 79.60% en el nivel presidencial. Los datos mostraban una ventaja de apenas 16 votos entre Nasralla y Asfura.