Libre guarda silencio tras derrota electoral y se refugia en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras

A menos de dos días de las elecciones generales, los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), especialmente su dirigencia, han mostrado escasa reacción pública. Las redes sociales continúan siendo su principal espacio de expresión y defensa. Chispazos de reclamos en X y Facebook por parte de sus figuras mediáticas durante los últimos cuatro años, así como algunos zafarranchos protagonizados por sus colectivos, es lo único que ha surgido tras la estrepitosa derrota a manos del bipartidismo, representado por el Partido Liberal y el Partido Nacional.

Fue Ricardo Salgado, titular de la Secretaría de Planificación Estratégica y acérrimo militante de Libre, quien en su cuenta de X escribió:“Esta historia apenas comienza. Estos no saben lo que significa luchar hasta las últimas consecuencias, no ganarán ni un solo voto inflado, y será presidenta la que más votos reales obtenga. Ya veremos quién se ahoga y quién se mantiene a flote. Esta farsa de ustedes y Trump termina ya”. En otro mensaje añadió:“Sabíamos que esto sucedería, que son capaces de tantas basuras; ahora nos preparamos para la batalla. Todos estos farsantes y cobardes tendrán que rendir cuentas por traición a la patria y al pueblo hondureño”. Mientras tanto, Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), afirmó que en el reciente proceso electoral hubo un “golpe electoral” y que se inflaron votos para favorecer al bipartidismo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “El Trep sumó todos los votos del fraude y los admite como válidos; 16,708 actas fueron transmitidas y no registradas, siguiendo el guion de los audios del terrorismo electoral”, expuso en X.



Manuel Zelaya, expresidente de la República y principal figura de Libre, se refirió a los resultados:“Con la injerencia de Donald Trump y su perdón a JOH, el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi; pero se equivocan de historia”. En su cuenta de X señaló también que la oposición política de su partido recurre a la injerencia porque “no puede ganar limpiamente”. Agregó :“La maniobra es burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi. Pero cometen el mismo error de siempre: subestimar al pueblo hondureño, a Rixi y nuestra capacidad de lucha”. El exmandatario aprovechó la red para dirigirse al presidente de Estados Unidos:“Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la narcodictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?”. En la sede del partido, simpatizantes de Libre abuchearon al candidato a diputado Gustavo Enrique González Maldonado, a quien acusaron de traidor y vendido, presuntamente por entregar credenciales de su partido a cambio de votos para favorecer su causa política.