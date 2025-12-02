Voto de castigo, desgaste y escándalos desploman presencia de Libre en el Congreso

En un escenario político marcado por el desencanto, la expectativa y la división interna, el Partido Libertad y Refundación (Libre) está registrando una disminución significativa en su representación legislativa para los próximos cuatro años. En las <b>elecciones generales</b> de 2021, Libre contaba con 50 diputados en el Congreso Nacional, mientras que el Partido Nacional tenía 44 curules, el Partido Liberal 22, el Partido Salvador de Honduras 10 y el Partido Anticorrupción uno.Los <b>resultados </b>preliminares de 2025 muestran un cambio importante en la distribución de fuerzas: el Partido Nacional alcanzaría 50 diputados, el Partido Liberal 40, Libre 34 y otros partidos como el Pinu y la Democracia Cristiana dos curules cada uno.La pérdida de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/resultados-elecciones-honduras-2025/diputados-quedando-congreso-nacional-elecciones-honduras-2025-BI28461374" target="_blank">diputados</a> claves como Juan Barahona, Luis Redondo, Ramón Barrios y otros legisladores de peso ha generado un análisis profundo entre politólogos y analistas del ámbito electoral. En departamentos considerados bastiones de Libre, como Cortés, Francisco Morazán, Olancho y Santa Bárbara, se observa que hubo un debilitamiento en la capacidad de reelección de algunos diputados históricos.