“No me vendí, por mi credibilidad y principios la gente confió en mí”: Carlos Umaña

San Pedro Sula, Honduras.

Las elecciones generales de Honduras se realizaron el pasado domingo con el objetivo de elegir al nuevo Presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, alcaldes y representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Estas elecciones estuvieron marcadas por un alto nivel de participación ciudadana y por la competencia entre los principales partidos políticos del país: el Partido Nacional, el Partido Liberal de Honduras y el Partido Libertad y Refundación. En el caso del departamento de Cortés, históricamente considerado un bastión político clave debido a su alta población y relevancia económica, los votantes eligieron a sus representantes al Congreso Nacional entre una variada lista de candidatos de distintos partidos. La competencia estuvo marcada por figuras de larga trayectoria política y por candidatos nuevos que han ganado popularidad gracias a su participación en la vida pública, el activismo social o, como en el caso de Carlos Umaña, su labor profesional en el sector salud desde la pandemia del covid-19 en 2020.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó resultados preliminares que muestran cómo el respaldo ciudadano se distribuyó entre los distintos aspirantes. Carlos Umaña, médico especialista del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) y diputado del Partido Salvador de Honduras, está destacando como el candidato más votado del departamento de Cortés y a nivel nacional, con 129,794 votos contabilizados hasta el mediodía del jueves, tras los comicios. Esta cifra lo coloca en posición segura para la reelección de un curul en el Congreso Nacional de los próximos cuatro años.

Entrevista

Periodista: Usted es el candidato más votado en Cortés y a nivel nacional ¿Cómo explica que haya logrado un respaldo tan amplio? Creo que esto es por la credibilidad de los principios y valores. Desde un principio dije que no iba a cobrar la plaza del Seguro Social cuando asistiera al Congreso, por lo que pedí un permiso sin goce de salario; soy el único diputado que aclaró que no recibe sueldo cuando va al Congreso, allí están los portales de transparencia, allí comenzó una buena acogida. En segundo lugar, manifesté que iba a hacer todo lo posible para que los diputados sí puedan ir a todas las sesiones, trabajar, ganarse el sueldo, que es muy bueno; tengo 99% de asistencia a las sesiones. En tercer lugar, nunca sucumbí a las granjerías y tentaciones que da ser diputado. De 256 que somos, solo 28 no aceptamos las subvenciones o participar en el fondo social que dio lugar al “cheque solidario”. Tampoco acepté ser jefe de bancada con carro blindado o tener guardaespaldas, aún después del atentado que sufrí al principio de la gestión. Aunque la Policía no me dio un informe, los comisionados me dijeron que descubrieron que eso fue hecho para amedrentarme, no me quisieron matar porque no querían. Esa credibilidad dio paso a que la gente creyera en el doctor Umaña.

Periodista: ¿Qué estrategias de campaña implementó para llegar a tantos votantes, tomando en cuenta que se sumó al Partido Liberal recién en septiembre desde el Partido Salvador de Honduas? Más que mis redes sociales, una inversión de menos de 100,000 lempiras en rótulos, que esta semana presentaré a la Unidad de Política Limpia. Recibí dos donaciones por parte de amigos que cubrieron unos banners, que se los regalaron incluso a mi diputado suplente, no a mí. También pizarras electrónicas que me donaron, así como un anuncio en una emisora local, en un programa de los sábados, que más lo hice para ayudar a los amigos que están allí, que son jóvenes emprendedores, toda la vida me han entrevistado muchas veces y decidí ayudarles. Cuando Pablito renuncia y se convierte en mi diputado suplente, fue atacado virulentamente diciendo que yo le había comprado el curul. A él lo bajaron, estaba quedando entre los 10 diputados principales de Cortés en las primarias y misteriosamente apareció en la 16, allí es una cuestión que él aún queda averiguando qué pasó. Finalmente, Pablito es muy mediático, lo conoce mucho Cortés y decidió unirse a mí. También ayudaron mis redes sociales, son potentes. Tengo más de 100,000 en X, como 20,000 en TikTok, también en Instagram, hubo esa combinación entre Pablito y yo. No gasté mucho, y agradezco a los medios de comunicación lo mediático que soy y la credibilidad que tengo, no me entrevistan solo por hacerlo, lo hacen porque soy respetado, me han escogido.

Periodista: ¿Qué tipo de mensaje o promesas de campaña considera que conectaron más con los votantes de parte suya? La lucha contra la corrupción, mi departamento sabe que presenté 44 proyectos de ley, varios nacionales y muchos para beneficio de Cortés, pero lo que más les agradó fue la lucha contra la corrupción y lo valiente que fui con lo de los celulares. Pretendían un patrón biométrico en los celulares, controlar los chips y triangular las llamadas, esa denuncia que hice en el Congreso mediante los periodistas hizo que esa ley se detuviera en tercer debate, alerté que iba a haber un nuevo código de secretos, todo el mundo empezó a denunciar. También dictaminé la Ley Contra el Nepotismo, en la cual, como presidente de la Comisión de Ética y Transparencia, la dictaminé, y estaba dictaminando el Código de Ética del Diputado para que el Congreso no se vuelva un circo, pero Luis Redondo me quitó de esta comisión, también de la de Salud y las demás, y me dejó como secretario, rezagándome, a pesar de ser mi amigo y compañero de fórmula. Cuando caigo de jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, y cuando iba a reuniones de los jefes de bancada con la Junta Directiva, sabían que las cosas debían discutirse con respeto y transparencia. Yo decía todo lo que había en las reuniones, creo que eso me conectó con las personas y por eso votaron por mí. ¿Por qué usted decide adherirse a Salvador Nasralla y al Partido Liberal, siendo de otro partido, ya en la recta final de la contienda? Porque luchamos por el Partido Salvador de Honduras hasta su fecha de muerte, el partido murió el martes, y todos los emergentes, al no participar en las elecciones están muertos, el Partido Salvador de Honduras era un gran proyecto. Mucha gente no lo sabe, pero fui presidente de la juventud liberal en mi época moza, fui presidente de la juventud liberal azconista, fui secretario de la Comisión Médica Nacional cuando Carlos Flores ganó la presidencia, fui coordinador de brigada médica con el doctor Salomón Nazar entonces. Mi papá fue líder liberal, mi hermana fue candidata a diputada, mi familia es de ascendencia liberal y a mi abuelo y a mi tío casi los fusilan en época de Carías. Nasralla me sacó del Partido Liberal. Durante la pandemia había sido el médico más mediático y me dijo: “Doctor, yo sé que usted tiene formación política", porque era gremialista, aunque estaba fuera del Partido Liberal. El ingeniero me invitó después al Partido Salvador de Honduras, considerando que era presidente de los médicos del Seguro Social, miembro directivo del Colegio Médico y con prestigio. Me dijo que fuera porque me necesitaba, acepté y quedé como más votado, ganándole a Luis Redondo incluso.

Periodista: ¿Y ahora en el Partido Liberal? Ya estaba listo en el Pinu, le garantizo que hubiera salido, si me fueron a buscar casi 130,000 personas, al menos 100,000 me hubieran buscado allí. Cuando ya estaba listo para entrar en la casilla 13 del Pinu, vino Salvador y me mandó un mensaje con Iroska y me dijo: “Doctor, le tengo una posición con el Partido Liberal, lo invito a que se venga”. Como cristiano, lo puse en oración, porque había criticado al Partido Liberal, y me comunique con el ingeniero y pregunté: “Ingeniero, ¿traerá a la Cicih?”, y me dijo que en los primeros seis meses de gobierno, luego, “ingeniero ¿va a cambiar la Ley Orgánica del Congreso Nacional?”, y me respondió, “sí, doctor”, después pregunté, “ingeniero ¿vamos a promulgar la Ley de Comunicación Eficaz?”, y me dijo: “Doctor, todo lo que sea”. Quedé viendo a los ojos a mi compañera Iroska y les dije que si era así, les dijeran que me dieran la posición y que hablaría con la gente del Pinu. Periodista: ¿Cómo manejó esta transición entre los simpatizantes del PSH y sus nuevos sufragios del Partido Liberal? El Partido Salvador de Honduras hio una alianza de hecho con el Partido Liberal, lapresidenta nuestra, Fátima Mena, nos consultó a los diputados Orlando Barahona, Ligia Ramos, José Manuel Matheu, Osman Chávez, Tomasito Ramírez y yo, y nos dijo que el Partido Liberal llamó y que ofrecía una alianza de hecho. Nos ofrecía dos posiciones, una para el licenciado Rolando Barahona en Comayagua y otra para el doctor Carlos Umaña por definir. La compañera Fátima Mena era potencial, pero decidió no hacerlo para que no se viera como arribista, porque, a pesar de ser nasrralista, no tiene historia en el Partido Liberal, pero yo sí, ni necesitaba juramentarme como liberal porque estoy en los censos liberales, por eso el Central Ejecutivo me abrió las puertas. Periodista: ¿Qué ventaja encontró al incorporarse al Partido Liberal que no tenía en el Partido Salvador de Honduras? La estructura que tiene el Partido Liberal es envidiable, los alcaldes manejan una estructura impresionante, usted va a una concentración del partido y está todo organizado, todo lo que se hizo previo no ocupó dinero, todo lo que se miraba fue voluntario. Tengo un grupo de 100 personas y no usé un cinco de ellas, cuando llegué al Partido Liberal aparecieron varios abogados que andaban hasta pegando rótulos. Periodista: ¿Qué le ofreció a usted el Partido Liberal para consolidar su candidatura y mantener este liderazgo electoral? Simplemente el protagonismo en las concentraciones, también al partido le convenía. Cuando yo llegaba era el diputado más buscado, con quien todo mundo quería tomarse una foto. Le decía a mi diputado suplente que no era necesario andar de frente con el ingeniero Nasralla, que los humildes serán ensalzados, le decía que no estaba compitiendo por salir a la par del ingeniero, el ingeniero sabe quién soy. No me sobornaron con lo de las subvenciones, ellos saben quién es el doctor Umaña, que soy nasrralista, que no los traicionaré, que si me dicen que no me ocuparán en el Congreso, sino en otro lado, voy a ir, soy un soldado y disciplinado. Periodista: ¿Qué iniciativas promovió usted en el actual Congreso y cómo impactaron en la población de Cortés? Metí unos 20 proyectos para reparar escuelas, de las cuales como a 10 llegó el Fhis y me quitaron de los proyectos de ley para poner a diputados de Libre, pero aún así estoy contento porque solucionaron. Fui el promotor de la reparación de la carretera de Peña Blanca y de reparar los puentes de la laguna de Alvarado. Fui quien denunció y presenté en el Congreso la basura de Omoa que nos cae desde la barra del Motagua, fue una lucha donde Diario LA PRENSA empezó a ver mi denuncia y que era cierto. Gracias a mi gestión se reunió Guatemala con Honduras y se consiguió un financiamiento para el control de la basura. Periodista: ¿Cuántos proyectos metió en estos cuatro años? 44, de los cuales uno fue aprobado, el nombre del aeropuerto de La Ceiba, que fue un tributo a Guillermo Ánderson, ya no se llama Golosón. Sumé al diputado Tomás Ramírez y a Kara Dip para que eso caminara, ese fue el único que me aprobaron. El resto de proyectos no porque hacía mediático al doctor Umaña. También, en el sector funerario no había ley de funerarias, y metí una, pero se quedó en primer debate. Periodista: ¿Cuáles van a ser sus prioridades legislativas para Cortés en el próximo Congreso? Control de las inundaciones, reconstrucción de los bordos, desasolvar los ríos, que se quedó en el tintero; libramiento de Cortés con la construcción de la carretera de La Barca a Puerto Cortés sin pasar por San Pedro Sula, eso le quitará a San Pedro 50,000 vehículos diarios; así como regularizar el préstamo para la construcción de Cofradía a Chamelecón. Periodista: ¿Qué mensaje le quiere enviar a los votantes que confiaron en usted, y qué compromisos asume de cara al siguiente Congreso? Desarrollo para Cortés, el ingeniero es municipalista. Le ofrezco a Cortés lograr desembolsar 5,500 millones de lempiras que los tiene la junta interventora del Seguro Social, ese dinero allí está y no se ha ejecutado. También creación de las tres clínicas periféricas que se necesitan con quirófano, en Choloma, Puerto Cortés y Villanueva. Además de ayudar a la construcción en Siguatepeque, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, porque hay suficiente dinero. Comenzar la construcción del Hospital de Especialidades del Seguro Social de San Pedro Sula, la nueva Ley de Protección Social para que toda la salud tenga un marco jurídico, así como reparaciones de escuelas y más. Mi proyecto más importante será reducir el número de diputados por distrito, las reformas electorales como la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas, separación de las elecciones de los diputados con el presidente, o sea que la mitad de los diputados se elijan en el periodo electoral y la otra mitad dos años después. Quiero ver de qué está hecho el 90% de los diputados nuevos que estará en el Congreso. Mi primer proyecto de ley será la derogación de la Ley Orgánica del Congreso, esa la meteré la primera semana que llegue. Periodista: ¿Qué pudo más para su relación, su fama o su credibilidad? Mi credibilidad, principios y valores de mi casa, nunca me vendí, la gente mayor se tomaba fotos conmigo y me abrazaba, me decían: “Estoy viva por usted, doctor”, durante la pandemia, y quería conocerlo, y me agradecían que yo fui un gran diputado. Entonces, luché formalmente contra la corrupción, estoy en contra de que a los suplentes se les pague, mi diputado suplente está consciente de eso, hay que hacer que trabajen. Periodista: ¿Cómo estará en el Ihss estos cuatro años que se vienen? Seguiré sin goce de salario cuando no asista al Seguro Social y me jubilaré el próximo año. Lo pedí antes y no se pudo, me dijeron que siguiera trabajando, y aunque la Constitución me protege, pude seguir ganando mi dinero en el Seguro Social y con permiso, pero les dije que me quitaran la plaza donde no asisto y que haría las guardias los fines de semana. El Seguro me ocupa, si no voy hay problemas en los quirófanos, pero nuevamente haré la solicitud de mi retiro, son 27 años en el allí, y voy a cumplir en abril del otro año 62 años de edad. Periodista: ¿Nasralla, si llega a ser presidente, le ha prometido alguna secretaría? No, solo dialogamos que seré muy importante a través del sector Salud en una unión con el doctor Marco Tulio Medina, él no va de ministro de Salud, eso es bajarse de categoría, sí va a coordinar el gabinete de la Salud. No se ha escogido al ministro de Salud ni a quién gerenciará el Seguro Social, no se ha escogido a los miembros de la Comisión de Salud del Congreso, a nadie se le ha ofrecido nada, no hay cabildeos para la presidencia del Congreso, todos estamos concentrados en salir electos. Para esa gracia puedo decir, soy el más votado y tengo derecho a ser el presidente del Congreso, pero aquí hay que ver qué le conviene al partido y dónde lo pueden usar a uno, tenemos dos meses para la transición de Libre.

Resultados preliminares