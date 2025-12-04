“No me vendí, por mi credibilidad y principios la gente confió en mí”: Carlos Umaña

<b>Periodista: ¿Qué tipo de mensaje o promesas de campaña considera que conectaron más con los votantes de parte suya?</b>La lucha contra la corrupción, mi departamento sabe que presenté 44 proyectos de ley, varios nacionales y muchos para beneficio de Cortés, pero lo que más les agradó fue la lucha contra la corrupción y lo valiente que fui con lo de los celulares. Pretendían un patrón biométrico en los celulares, controlar los chips y triangular las llamadas, esa denuncia que hice en el Congreso mediante los periodistas hizo que esa ley se detuviera en tercer debate, alerté que iba a haber un nuevo código de secretos, todo el mundo empezó a denunciar.También dictaminé la Ley Contra el Nepotismo, en la cual, como presidente de la Comisión de Ética y Transparencia, la dictaminé, y estaba dictaminando el Código de Ética del Diputado para que el Congreso no se vuelva un circo, pero Luis Redondo me quitó de esta comisión, también de la de Salud y las demás, y me dejó como secretario, rezagándome, a pesar de ser mi amigo y compañero de fórmula.Cuando caigo de jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, y cuando iba a reuniones de los jefes de bancada con la Junta Directiva, sabían que las cosas debían discutirse con respeto y transparencia. Yo decía todo lo que había en las reuniones, creo que eso me conectó con las personas y por eso votaron por mí.<b>¿Por qué usted decide adherirse a Salvador Nasralla y al Partido Liberal, siendo de otro partido, ya en la recta final de la contienda?</b>Porque luchamos por el Partido Salvador de Honduras hasta su fecha de muerte, el partido murió el martes, y todos los emergentes, al no participar en las elecciones están muertos, el Partido Salvador de Honduras era un gran proyecto.Mucha gente no lo sabe, pero fui presidente de la juventud liberal en mi época moza, fui presidente de la juventud liberal azconista, fui secretario de la Comisión Médica Nacional cuando Carlos Flores ganó la presidencia, fui coordinador de brigada médica con el doctor Salomón Nazar entonces. Mi papá fue líder liberal, mi hermana fue candidata a diputada, mi familia es de ascendencia liberal y a mi abuelo y a mi tío casi los fusilan en época de Carías. Nasralla me sacó del Partido Liberal. Durante la pandemia había sido el médico más mediático y me dijo: “Doctor, yo sé que usted tiene formación política", porque era gremialista, aunque estaba fuera del Partido Liberal.El ingeniero me invitó después al Partido Salvador de Honduras, considerando que era presidente de los médicos del Seguro Social, miembro directivo del Colegio Médico y con prestigio. Me dijo que fuera porque me necesitaba, acepté y quedé como más votado, ganándole a Luis Redondo incluso.