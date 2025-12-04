¿Por qué Nasralla tiene tanto apoyo electoral en Cortés?

El dirigente resaltó que, aunque Nasralla no sea un experto en tecnología, ha logrado conectar con la juventud gracias al manejo de su imagen y la presencia en redes sociales. “Busca impulsar a los jóvenes en áreas como inteligencia artificial y gobierno digital, ese mensaje moderno ha tenido una aceptación enorme en la costa norte”, afirmó.Peña también criticó la estructura del Partido Liberal, al que describió como un partido de personas mayores, con militancia y liderazgo que, en su opinión, no se ha renovado. “La vieja guardia ha rechazado la entrada de Nasralla, pero él ha logrado captar el voto de liberales nuevos, jóvenes que no se identifican con la antigua política”, agregó.Según Peña, el voto de la costa norte puede ser decisivo en cualquier elección, ya que representa más de un millón de votantes, suficiente para inclinar la balanza a favor de un partido. Además, destacó que en esta región los votantes no se limitan a lealtades partidarias tradicionales, a diferencia de otras zonas del país con tendencias más nacionalistas.“El votante costeño analiza, evalúa y decide por propuestas. En el sur o en Paraíso, por ejemplo, la lealtad partidaria pesa más, pero aquí la tendencia es diferente", reflexionó.La fuerza de Nasralla en Cortés no es casualidad, sus recorridos en municipios clave y su discurso centrado en el desarrollo económico, la modernización, inversión y empleo, conectan con un electorado que busca cambios tangibles y una representación fuerte frente a los partidos tradicionales.Nasralla se presenta como un hombre de “manos limpias”, dispuesto a combatir la corrupción y renovar el liderazgo político del país. Su perfil mediático le permite hablar con credibilidad ante votantes desencantados, generando la percepción de que es capaz de romper el esquema tradicional del poder en Honduras.Además, su perfil “outsider”, y cercano a la ciudadanía lo hace atractivo para jóvenes y votantes independientes, que ven en él una alternativa fresca frente a la política tradicional y los partidos históricos. Su comunicación directa, uso de redes sociales y presencia mediática refuerzan este vínculo generacional, convirtiéndolo en un referente para quienes se sienten fuera del esquema político habitual.