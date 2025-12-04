¿Por qué Nasralla tiene tanto apoyo electoral en Cortés?

San Pedro Sula, Honduras.

Desde su primera aparición en la política hondureña, Salvador Nasralla se ha consolidado como un fenómeno electoral que no pasa desapercibido. Ingeniero civil y figura mediática de larga trayectoria en la televisión, Nasralla logró trasladar su popularidad de más de 40 años en medios de comunicación al ámbito político, convirtiéndose en un actor central de las últimas elecciones presidenciales, incluyendo esta de 2025.

La historia de Nasralla en política comenzó en 2012 con la fundación del Partido Anticorrupción (Pac). Participó en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017, sin lograr la presidencia, pero cimentando una base de seguidores que hoy lo identifican como la alternativa a los partidos tradicionales, principalmente en el departamento de Cortés, donde en los cinco comicios electorales celebrados en los últimos 20 años los pobladores le dieron la victoria a cuatro partidos políticos diferentes y a una alianza electoral, según datos recopilados por LA PRENSA Premium del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora Consejo Nacional Electoral (CNE). En 2013, cuando Nasralla se lanzó a la presidencia como candidato único, obtuvo 171,240 votos en Cortés, de un total de 497,846 a nivel nacional. En 2017, al aliarse con el Partido Libertad y Refundación (Libre) y encabezar la fórmula de la Alianza de Oposición, el bloque logró 271,047 votos en Cortés. Para 2021, manteniendo la alianza con Libre, pero con Xiomara Castro a la cabeza, los votos en Cortés subieron a 336,769, consolidando un crecimiento sostenido en el departamento. Para estas elecciones generales, el guion se repite: Nasralla obtenía, hasta la tarde del 4 de diciembre, más de 279,000 marcas, sacándole una diferencia de 160,000 votos a su rival, el nacionalista Nasry Asfura. En proporción, el candidato liberal capitalizó seis de cada 10 votos y gracias a esta región se mantiene en la carrera por la presidencia debido al estrecho margen con Asfura.

Su discurso, enfocado en la lucha contra la corrupción, la renovación política y la modernización ha seguido resonando especialmente entre votantes urbanos y jóvenes. En 2019 fundó el Partido Salvador de Honduras (PSH), consolidando su estructura política propia, pero su decisión de militar en el Partido Liberal de Honduras recientemente y postularse como su candidato presidencial marcó un giro estratégico que demuestra su habilidad para adaptarse y atraer apoyo en distintos sectores. Si algo caracteriza a Nasralla es su arrastre en el departamento de Cortés. Este territorio, con alta densidad poblacional y centros urbanos e industriales como San Pedro Sula, concentra un porcentaje crucial del padrón electoral. Desde sus primeras candidaturas, Nasralla ha logrado “arrasar” en toda la zona norte, convirtiendo al departamento en su bastión político.

Raúl Peña, presidente del Partido Naranja de Honduras (Panah), analizó el panorama político de la región norte del país y ofreció su visión sobre la dinámica electoral actual, especialmente en el departamento de Cortés, donde considera que el votante es “muy especial”. En conversación con LA PRENSA Premium, Peña explicó que los electores de la zona se caracterizan por ser más instruidos en diversos aspectos y por valorar la innovación. Según el dirigente político, la llegada de figuras como Salvador Nasralla ha tenido un impacto importante entre los jóvenes, quienes buscan un liderazgo moderno y conectado con la tecnología. “El votante de Cortés no está casado con ningún partido, es dinámico, analiza y toma decisiones basadas en propuestas y proyectos innovadores. Cuando surgió el Pac fue una sensación, y aquí en la costa norte la juventud se sintió atraída por un concepto fresco que penetró incluso en la imaginación de estudiantes de secundaria y universitarios”, señaló Peña.

El dirigente resaltó que, aunque Nasralla no sea un experto en tecnología, ha logrado conectar con la juventud gracias al manejo de su imagen y la presencia en redes sociales. “Busca impulsar a los jóvenes en áreas como inteligencia artificial y gobierno digital, ese mensaje moderno ha tenido una aceptación enorme en la costa norte”, afirmó. Peña también criticó la estructura del Partido Liberal, al que describió como un partido de personas mayores, con militancia y liderazgo que, en su opinión, no se ha renovado. “La vieja guardia ha rechazado la entrada de Nasralla, pero él ha logrado captar el voto de liberales nuevos, jóvenes que no se identifican con la antigua política”, agregó. Según Peña, el voto de la costa norte puede ser decisivo en cualquier elección, ya que representa más de un millón de votantes, suficiente para inclinar la balanza a favor de un partido. Además, destacó que en esta región los votantes no se limitan a lealtades partidarias tradicionales, a diferencia de otras zonas del país con tendencias más nacionalistas. “El votante costeño analiza, evalúa y decide por propuestas. En el sur o en Paraíso, por ejemplo, la lealtad partidaria pesa más, pero aquí la tendencia es diferente", reflexionó. La fuerza de Nasralla en Cortés no es casualidad, sus recorridos en municipios clave y su discurso centrado en el desarrollo económico, la modernización, inversión y empleo, conectan con un electorado que busca cambios tangibles y una representación fuerte frente a los partidos tradicionales. Nasralla se presenta como un hombre de “manos limpias”, dispuesto a combatir la corrupción y renovar el liderazgo político del país. Su perfil mediático le permite hablar con credibilidad ante votantes desencantados, generando la percepción de que es capaz de romper el esquema tradicional del poder en Honduras. Además, su perfil “outsider”, y cercano a la ciudadanía lo hace atractivo para jóvenes y votantes independientes, que ven en él una alternativa fresca frente a la política tradicional y los partidos históricos. Su comunicación directa, uso de redes sociales y presencia mediática refuerzan este vínculo generacional, convirtiéndolo en un referente para quienes se sienten fuera del esquema político habitual.

“La mayoría del nuevo votante es joven, este año más de 650,000 jóvenes votaron a nivel nacional y en Cortés muchos de ellos respaldaron a Salvador Nasralla”, afirmó Karla Andrade, candidata liberal en el departamento de Cortés. En su análisis comentó que el departamento cuenta con una carga electoral significativa, que actualmente supera la de Francisco Morazán, siendo gran parte jóvenes. Andrade explicó que el atractivo de Nasralla entre los jóvenes se debe, en parte, a su popularidad deportiva y su propuesta de un “gobierno digital” que integra tecnología e internet. “Ese mensaje engancha con la juventud, los independientes y los votantes indecisos, quienes se sienten más vinculados con la visión moderna que él propone”, señaló. "En San Pedro Sula, la carga electoral es particularmente fuerte. Muchos jóvenes entre 18 y 35 años estudian en universidades, se preparan y buscan ser nuevos profesionales, este grupo ha mostrado un apoyo sólido hacia Nasralla”, insistió Andrade. La candidata también destacó que los jóvenes que cumplieron 18 años desde 2012, cuando Nasralla empezó en política, hoy rondan los 35 o 40 años y representan la mayoría de votantes que apoyan la propuesta de renovación política, más los nuevos votantes de 18 años en adelante. “Estos segmentos son decisivos, dinámicos y buscan líderes que conecten con su forma de pensar y sus aspiraciones”, expuso.

En esta misma línea, el diputado liberal Marlon Lara coincidió que existe una particular dinámica electoral del departamento de Cortés, donde el voto se caracteriza por ser más hacia la persona que hacia los partidos tradicionales. “Salvador es un candidato que se percibe como un 'outsider' de la política, su trayectoria ha sido limpia a lo largo de su vida y su discurso transmite autenticidad”, afirmó Lara. Según el diputado, en Cortés existe un electorado mayoritariamente apolítico, donde la participación política es baja y los votantes tienden a apoyar al candidato más que a la organización política que lo respalda. Lara aseguró que Nasralla ha logrado aceptación en todos los segmentos de la población a nivel nacional, lo que le permite ampliar su apoyo incluso entre votantes tradicionalmente alejados de la política. “Atrae al voto joven e independiente, y eso hace que el partido pueda superar el millón de votos, incluyendo el voto duro de alcaldes y diputados”, señaló.

Cortés, concordó el legislador, es el departamento con la mayor carga electoral del país, con 1.13 millones de electores. “Hay una población joven significativa que tiene acceso a redes sociales y televisión, y que se siente conectada con las propuestas de Nasralla”, añadió. El diputado declaró que esta combinación de factores, candidato percibido como "outsider", votante joven e independiente y gran carga electoral, hace de Cortés un departamento clave en cualquier contienda política a nivel nacional.

Círculo político

En medio de su recorrido político que data desde hace más de 13 años, su carrera no está exenta de críticas, sus virajes partidarios, desde el Pac, PSH, alianza con Libre y finalmente Partido Liberal, despiertan dudas sobre su coherencia ideológica y sobre su capacidad para convertir promesas en políticas efectivas. El oficialismo y diversos actores políticos han señalado esa inestabilidad como una debilidad de su proyecto, advirtiendo que su paso por múltiples instituciones da la pauta de un oportunismo por encima de convicciones firmes. Augusto Aguilar, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), también aportó su visión del por qué este departamento se distingue del resto del país en términos de comportamiento político. “El fenómeno en Cortés se debe a varios factores, la mayoría de los empleos y cargos públicos se concentran en Tegucigalpa, mientras que en Cortés, y particularmente en San Pedro Sula, solo existen oficinas regionales de hospitales y otros establecimientos, pero la participación política no está vinculada a empleos públicos como ocurre en la capital”, explicó Aguilar. Según el expresidente del TSE, la población de Cortés se caracteriza por trabajar mayoritariamente en empresas privadas o tener negocios propios, lo que genera un electorado menos partidario y más orientado a votar por personas que consideran competentes o cercanas a su realidad.