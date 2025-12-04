Nasry Asfura estira a más de 20,000 votos la ventaja sobre Nasralla

Tegucigalpa.

El 86.09% de las actas presidenciales ha sido procesado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la ventaja de Nasry Asfura, candidato nacionalista, sigue aumentando sobre Salvador Nasralla (liberal). Asfura ha superado en menos de 12 horas por 20,348 a Nasralla, quien estaba a la cabeza ayer en los conteos. El nacionalista contabiliza 1,108,922 sufragios, que le dan el 40.21% del total electoral, en una reñida contienda que tiene a Nasralla con el 39.47% (1,088,574 votos). En tercer sitio está la oficialista Rixi Moncada (Partido Libre), con 532,517 votos, que representan el 19.30%.

La consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall, dijo este jueves que el "escaso margen" entre los candidatos presidenciales es "histórico" toda vez que los felicitó por su "civismo", al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas, ni intentos de sabotaje alguno".

Férrea contienda

Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20.000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio. La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517,696 votos (18,15 %). El recuento de votos ha sido alterado por cortes del sistema del CNE, según su consejera presidenta, Ana Paola Hall, quien ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE. Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. Los centenarios partidos Nacional y Liberal han gobernado durante un siglo en Honduras, y por primera vez se disputan el poder con la izquierda gobernando.

Cohep llama a la prudencia