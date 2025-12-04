  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Izquierdistas internacionales: los otros que perdieron en las elecciones de Honduras

Algunos convertidos en asesores devengando jugosas prebendas, se muestran los nombres de al menos 10 líderes y dirigentes de la Izquierda Internacional que también fracasaron en las elecciones de Honduras.

Últimos Videos