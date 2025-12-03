  1. Inicio
Misa de cuerpo presente por don Emilio Larach en la Basílica de Suyapa

En compañía de sus familiares, amistades y conocidos, se realizó este miércoles la misa de cuerpo presente en honor a don Emilio Larach, en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa. Posteriormente se realizará el sepelio en Jardines de Paz Suyapa.

