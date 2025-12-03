  1. Inicio
Partido Nacional insiste en victoria de Asfura pese a ventaja de Nasralla

Según dirigentes, el Partido Nacional ya procesó cerca de 13 mil actas, que según su propio cálculo interno, representarían alrededor de 1.5 millones de votos para Asfura

  • 03 de diciembre de 2025 a las 15:12 -
