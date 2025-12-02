  1. Inicio
CNE reconoce problemas técnicos y exige a la empresa rehabilitar el sistema

​​​El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que la plataforma adquirida para la difusión de estadísticas y actas de las juntas receptoras de voto (JRV) registró inconvenientes técnicos que interrumpieron la divulgación regular del escrutinio, tras las elecciones generales.

