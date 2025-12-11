  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Simulacro: "Aeropuerto ceibeño está preparado para una emergencia", concluyen autoridades

Este jueves se desarrolló un simulacro en el aeropuerto Giillermo Anderson de La Ceiba, donde se puso a prueba el equipo de respuesta a un accidente aéreo, resultando bien evaluado, según autoridades

Últimos Videos