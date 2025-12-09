  1. Inicio
Nacionalistas le dicen a los Liberales: "No le pueden seguir el juego a Libertad y Refundación"

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial, pidió a Salvador Nasralla respetar a su consejera, Ana Paola Hall, quien preside el CNE y será la encargada de oficializar los resultados.

