JOH destaca gesto solidario de Renato Stabile en prisión
El expresidente hondureño reveló uno de los episodios vividos en prisión, donde el abogado Stabile le demostró ser su amigo.
Redacción La Prensa
seguir +
08 de diciembre de 2025 a las 17:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Honduras
Desalojo en finca Camarones termina en violencia en Quebrada de Arena
Redacción La Prensa
Honduras
Juan Diego Zelaya supera a Jorge Aldana en el Distrito Central por 570 votos
Redacción La Prensa
Honduras
Desalojo en finca Camarones de Quebrada de Arena
Redacción La Prensa
Honduras
Derechos Humanos verifica que no haya violaciones a la Ley y a la integridad física de los campesinos
Redacción La Prensa
Honduras
Nasry Asfura sigue al frente de la elección, pero Nasralla acorta la diferencia
Redacción La Prensa
Honduras
Honduras reactiva el escrutinio tras tres días y Asfura conserva la ventaja
Redacción La Prensa
Honduras
Escrutinio especial definirá la contienda más cerrada en Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
CNE anuncia el restablecimiento de la divulgación de resultados
Redacción La Prensa
Honduras
Inician las elecciones generales en San Antonio de Flores
Redacción La Prensa
Honduras
Asfura sigue líder; Conteo del CNE se detiene
Redacción La Prensa
Honduras
La primera aparición de Juan Orlando Hernández en libertad
Redacción La Prensa
Honduras
Asfura sigue líder; Conteo entra en la fase final
Redacción La Prensa