  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Alcalde Carlos Chacón asume presidencia de municipalidades de Atlántida

La Mancomunidad de Municipalidades de Atlántida (Mamuca), eligió a su nueva junta ditectiva (2026-2028), eligiendo a Carlos Chacón, alcalde de Arizona como su presidente.

Últimos Videos