  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Emilio Hernández Hércules, secretario de Finanzas y Sanaa Abouzaid, gerente regional de la Corporación Financiera Internacional para América Central del Banco Mundial, detallaron los resultados de las reunione

Emilio Hernández Hércules, secretario de Finanzas y Sanaa Abouzaid, gerente regional de la Corporación Financiera Internacional para América Central del Banco Mundial, detallaron los resultados de las reunione

Últimos Videos