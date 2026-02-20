  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Un vuelo directo de Nueva Orleans a La Ceiba, la apuesta de la alcaldía ceibeña.

El actual alcalde Bader Dip y el vicealcalde Victor Hugo Pavón se reunieron con la alcaldesa de Nueva Orleans Helena Moreno para iniciar gestiones se crear un vuelo directo de Nueva Orleans a La Ceiba.

Últimos Videos