Diputada propone bajar edad punible a 16 años y aplicar castración química a violadores

La diputada liberal, Sarahí Espinal, presentó una iniciativa para reducir la edad punible de 18 a 16 años en varios delitos. Además de crear un registro nacional de agresores sexuales y practicar castración química a violares.

