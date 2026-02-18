Estafa Koriun
miércoles de ceniza
Te vas, mi niño’: el desgarrador adiós al hondureño fallecido en accidente vial en EE. UU.
El joven de 33 años está siendo velado en Estados Unidos para luego ser repatriado a Honduras en su tierra natal en Santa Bárbara.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 18:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Romeo Vásquez lanza críticas contra Edgardo Casaña
Redacción La Prensa
Honduras
Fallece Tomás Edgardo Becerra, miembro de la asociación cultural Zorzales de Sula
Redacción La Prensa
Honduras
Fredys Chávez y Origen: una exposición diferente en Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Atletas hondureños lanzan campaña solidaria 2026
Redacción La Prensa
Honduras
El “trato especial” que recibió JOH tras ser indultado por Donald Trump
Redacción La Prensa
Honduras
Casi L1.4 millones en gastos de viaje y comida vinculados a hijos de exsecretaria de Salud
Redacción La Prensa
Honduras
Sampedranos comienzan la Cuaresma con la imposición de la ceniza
Redacción La Prensa
Honduras
Se aprueba el nuevo código de vestimenta en el Congreso
Redacción La Prensa
Honduras
El diputado Edgardo Casaña se manifiesta sobre la aprobación del código de vestimenta en el Congreso Nacional
Redacción La Prensa
Honduras
IHSS supera cuatro semanas sin programar cirugías electivas
Redacción La Prensa
Honduras
Roy Santos señala “arrogancia” del presidente Bukele
Redacción La Prensa
Honduras
Socios de Koriun ponen en duda promesa de Iván de saldar deudas
Redacción La Prensa