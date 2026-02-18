  1. Inicio
Sampedranos comienzan la Cuaresma con la imposición de la ceniza

Las primeras misas de Miércoles de Ceniza se realizaron a las 5:00 am y muchos católicos participaron antes de ir a sus trabajos. Durante el día hay programadas varias eucaristías en la arquidiócesis.

