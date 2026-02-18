  1. Inicio
Fallece Tomás Edgardo Becerra, miembro de la asociación cultural Zorzales de Sula

Se confirma el fallecimiento de Tomás Edgardo Becerra, destacado folklorista originario de Lima y miembro activo de Zorzales de Sula.

