  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Más oportunidades: Infop Virtual expande su catálogo gratuito

Más de 40 cursos están disponibles para ciudadanos desde cualquier lugar del país. Los participantes pueden avanzar a su propio ritmo, siempre que cuenten con conexión a internet y un dispositivo electrónico.

Últimos Videos