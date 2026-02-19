  1. Inicio
Centenario del Instituto JTR reúne a generaciones de egresados

El próximo domingo el Instituto José Trinidad Reyes dará inicio a las celebraciones por sus 100 años de historia. Este emotivo encuentro será el primero de una serie de actividades que culminarán oficialmente el 10 de mayo de 2026, fecha en la que se celebrará el centenario del instituto.

