Roberto Elvir Zelaya, un paisajista que diseñó parques y llenó de hermosos árboles a SPS

En esta entrevista, el gestor cultural, escritor y ex docente de la UNAH-VS, Elvir Zelaya profundiza en la historia arquitectónica de SPS desde 1940 hasta la actualidad, además de su pasión por la arquitectura paisajista, la cual le permitió crear hermosos paisajes de árboles a lo largo de la ciudad

