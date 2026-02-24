  1. Inicio
Congreso impulsa condecoración a Ana Hall, Cossette López y Carlos Cardona por defender la democracia

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó este martes una iniciativa para condecorar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, Ana Paola Hall y Carlos Cardona, por su labor durante el proceso electoral.

