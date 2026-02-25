  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Exfuncionarios involucrados en cobros irregulares a comercios en Tegucigalpa

La denuncia fue confirmada por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien alertó a los capitalinos sobre la modalidad utilizada para exigir dinero por supuestos permisos de operación y construcción

Últimos Videos