Honduras reactiva el escrutinio tras tres días y Asfura conserva la ventaja

El escrutinio de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre se reanudó este lunes después de un estancamiento por problemas técnicos desde el pasado viernes, con el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la cabeza.

