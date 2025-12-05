  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

La primera aparición de Juan Orlando Hernández en libertad

Mi gratitud al Presidente Trump,a mi tamnia la mis migos val noble pueblo hondureño sor su apoyo inquebrantable. Hoy tengo la bendición de dirigirme a ustedes en libertad.Díganle Al Mundo Que Soy Inocente.”Crédito: Juan Orlando Hernández vía TikTok

Últimos Videos