Asfura sigue líder; Conteo del CNE se detiene

Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han movido desde el viernes, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura.

