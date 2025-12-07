  1. Inicio
CNE anuncia el restablecimiento de la divulgación de resultados

Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, anunciaron el restablecimiento del sistema de divulgación de resultados de las elecciones generales tras el retraso y anomalías denunciadas.

