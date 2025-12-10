  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

Zambrano a Mel Zelaya: "Usted no decide el Presidente"

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este miércoles al reciente pronunciamiento del coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, a quien acusó de intentar deslegitimar el proceso electoral y de buscar “negociar impunidad”.

Últimos Videos